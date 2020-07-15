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Новой возможной датой проведения "Бессмертного полка" назвали сентябрь

Новой возможной датой проведения "Бессмертного полка" назвали сентябрь
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Всероссийская акция "Бессмертный полк" может пройти в начале сентября, сообщил "Интерфаксу" сопредседатель одноименного Общероссийского движения, народный артист СССР Василий Лановой.

"Мне уже звонили и доложили, что рассматривается на 2 или 3 сентября", - сказал Лановой.

По его словам, эта информация им была получена от организаторов акции.

Ранее стало известно, что организаторы шествия "Бессмертный полк" 16 июля примут решение о том, как будет проведена акция в Москве и городах России.

Организаторы напомнили, что шествие 9 мая в этом году впервые прошло в онлайн-формате и собрало порядка 3 млн участников, а его трансляцию посмотрели более 25 млн человек во всем мире.

Ранее источник, участвующий в подготовке акции, сообщил "Интерфаксу", что организаторы шествия "Бессмертный полк" рассматривают возможность переноса акции, предварительно запланированной 26 июля, на осень.

Бессмертный полк Василий Лановой

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