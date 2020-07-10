Организаторы "Бессмертного полка" задумались о переносе шествия на осень

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Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Организаторы шествия "Бессмертный полк" рассматривают возможность переноса акции, предварительно запланированной 26 июля, на осень, сообщил "Интерфаксу" источник, участвующий в подготовке мероприятия.

"Рассматривается возможность переноса шествия на осень, когда на смену летней жаре придет более комфортная прохлада", - сказал собеседник "Интерфакса".

Он отметил, что такой перенос акции позволит провести ее в более комфортных погодных условиях, чтобы людям не пришлось долго находиться на жаре.

В свою очередь в пресс-службе Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" "Интерфаксу" сообщили, что окончательно решение о проведении акции еще не принято.

"Мы сейчас обсуждаем сводные данные по регионам и в принципе возможность проведения шествия в указанную дату (...) Мы же хотим, чтобы во всех регионах прошло шествие одновременно и, соответственно, если какие-то регионы еще пока закрыты, мы обсуждаем вариант как с ними быть - будут ли послабления в течение двух недель или же придется, если их много, переносить (шествие - ИФ). Ждем, какое решение примут руководители", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что технически все регионы готовы к проведению акции, однако многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Как сообщалось, о проведении акции "Бессмертный полк" 26 июля уже объявили Тамбов, Ярославль и некоторые другие города и регионы.

Между тем мнения опрошенных "Интерфаксом"экспертов - врачей, инфекционистов, вирусологов - по поводу безопасности проведения "Бессмертного полка" этим летом разделились. Так, главный пульмонолог Минздрава России, заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета Сергей Авдеев считает все еще опасным проведение массовых акций.

Академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев сказал, что, по его мнению, проведение акции "не очень опасно".