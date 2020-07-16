Захарова назвала туманными заявления Лондона о вмешательстве РФ в британские выборы

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Заявления главы британского МИД Доминика Рааба о якобы имевшем место вмешательстве России в парламентские выборы в Великобритании в 2019 году - туманны и противоречивы, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Заявление настолько туманно и противоречиво, что понять его практически невозможно. Если "неуместно говорить" - так не говорите. Если говорите, то предъявляйте факты", - сказала она на брифинге.

Захарова подчеркнула, что, с одной стороны, в Лондоне говорят, что доказательств вмешательства нет, а с другой стороны, при этом говорится об ответных мерах, но, по ее мнению, "это взаимоисключающие вещи".

"Такое впечатление, что начинается очередной виток тактики highly likely. Но я посмотрела оригинал: видимо, проанализировав опыт предыдущих лет, британское правительство пришло к правильному выводу, что термин highly likely больше использовать не имеет смысла. Поэтому они использовали другой термин - итак, британское правительство сегодня одарило нас новым перлом, теперь он звучит так, - "почти точно", - сказала она, отметив, что тактика, используемая Великобританией, не изменилась, несмотря на смену терминов.

Ранее в четверг министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Москва пыталась оказывать влияние на выборы в стране. "На основании широкомасштабного анализа правительство (Великобритании) заключило, что Россия пыталась вмешиваться во всеобщие выборы 2019 года путем распространения незаконно приобретенных правительственных документов", - говорится в опубликованном в четверг заявлении Рааба для британского парламента.

В частности, по его словам, "документы чувствительного характера, касающиеся соглашения о свободной торговле между Великобританией и США, были незаконно получены перед всеобщими выборами 2019 года и распространены в интернете через платформу социальной сети Reddit".

"После того, как это не получило хода, были предприняты и другие попытки для продвижения в интернете материалов, незаконно полученных в преддверии всеобщих выборов", - отметил Рааб.