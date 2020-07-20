Публикацию доклада о возможном влиянии РФ на британскую политику перенесли на 21 июля

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Доклад о возможном влиянии России на британскую политику будет обнародован во вторник, 21 июля, сообщается на сайте комитета по безопасности и разведке палаты общин британского парламента.

При этом доклад будет представлен парламенту Великобритании в 10:30 по местному времени (12:30 по московскому).

Ранее планировалось опубликовать доклад в среду, 22 июля.

Парламентский доклад о предполагаемых попытках России оказать влияние на британскую политику был подготовлен еще в ноябре прошлого года, но его публикацию неоднократно откладывали, за что премьер-министр Борис Джонсон неоднократно подвергался критике. Джонсон ознакомился с докладом еще в декабре 2019 года и дал "зеленый свет" на его обнародование. При этом премьер уверял, что у него нет никаких доказательств того, что Россия вмешивалась в британскую политику.

На прошлой неделе министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Москва пыталась оказывать влияние на выборы в стране 2019 года.

В частности, по его словам, "документы чувствительного характера, касающиеся соглашения о свободной торговле между Великобританией и США были незаконно получены (Россией - ИФ) перед всеобщими выборами 2019 года и распространены в интернете через платформу социальной сети Reddit".