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Глава МИД Великобритании обвинил РФ в попытке вмешательства в выборы 2019 года

Глава МИД Великобритании обвинил РФ в попытке вмешательства в выборы 2019 года
Фото: Reuters

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб считает, что Москва пыталась оказывать влияние на прошлогодние выборы в стране.

"На основании широкомасштабного анализа правительство (Великобритании - ИФ) заключило, что Россия пыталась вмешиваться во всеобщие выборы 2019 года путем распространения незаконно приобретенных правительственных документов", - говорится в опубликованном в четверг заявлении Рааба для британского парламента.

В нем также отмечается, что британские власти ведут уголовное расследование в связи с "почти несомненными" попытками РФ вмешиваться в выборы 2019 года. "Идет уголовное расследование, и в данный момент для нас было бы неподходящим говорить что-либо помимо этого", - отмечается в документе.

"(Британское - ИФ) правительство сохраняет за собой право в будущем предпринимать ответные надлежащие меры", - также говорится в заявлении.

В то же время Рааб признал, что "свидетельств широкомасштабной кампании против общенациональных выборов в Великобритании нет", но подчеркнул, что всякое вмешательство в британский демократический процесс неприемлемо.

Кроме того, министр высказался в поддержку заявлений властей Германии, обвинивших российскую сторону в кибератаках на Бундестаг в 2015 году.

Ранее в четверг комитет по безопасности и разведке палаты общин парламента Великобритании объявил, что доклад о предполагаемом влиянии России на британскую политику будет обнародован в следующую среду, 22 июля.

Парламентский доклад о предполагаемых попытках России оказать влияние на британскую политику был подготовлен еще в ноябре прошлого года, но его публикацию неоднократно откладывали. За это премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона неоднократно критиковали. Джонсон ознакомился с докладом еще в декабре 2019 года и дал "зеленый свет" на его обнародование. При этом премьер уверял, что у него нет никаких доказательств того, что Россия вмешивалась в британскую политику.

Британцы идут на выборы с питомцами

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Великобритания Россия Доминик Рааб

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