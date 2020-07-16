Понасенков будет судиться с Соколовым из-за обвинений в доведении до убийства аспирантки

Прощание с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко в Санкт-Петербурге Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Научный оппонент убившего аспирантку экс-доцента Санкт-Петербургского университета (СПбГУ) Олега Соколова Евгений Понасенков подаст на него в суд из-за обвинений в доведении до убийства девушки.

"Мои юристы в ближайшее время обязательно подадут иск к Соколову о клевете, будем привлекать его к ответственности", - сообщил Понасенков "Интерфаксу" в четверг.

Заявления Соколова о том, что научный оппонент якобы довел его до убийства аспирантки, озвученные в ходе судебного заседания накануне, собеседник агентства назвал "истерикой" и "бредом комической старухи". "Об этом нельзя серьёзно говорить. Ужасно, что приходится на это реагировать", - сказал публицист.

Он также отметил, что Соколов до сих пор не исполнил решение суда в рамках разбирательства о плагиате.

"Компенсацию он мне не выплатил, публичные извинения не принес. Правда, извиняться он должен был на своей лекции, а соответствующее решение суда было вынесено буквально перед трагическими ноябрьскими событиями... Но мои юристы намерены просить суд изменить форму исполнения этого решения – пусть Соколов за свое воровство (научных концепций - ИФ) извиняется передо мной из своей "клетки"", - заявил собеседник агентства.

О конфликте между петербургским специалистом по истории наполеоновской Франции Соколовым и московским историком, публицистом Понасенковым стало известно в 2018 году. Тогда Понасенков обвинил Соколова в плагиате. Он утверждал, что экс-доцент СПбГУ заимствовал концепции из его монографии "Первая научная история войны 1812 года", но не сделал ссылок.

Соколов в свою очередь в интервью публицисту и блогеру Дмитрию Пучкову (известен под псевдонимом Гоблин) заявил, что труд Понасенкова – "не научный", что автор "не является ученым-историком", а "его произведение не заслуживает доверия со стороны читателей, так как он непосредственно не изучал источники, на которые ссылается".

Судебная тяжба

Данная ситуация послужила поводом для судебного разбирательства. Понасенков подал к Соколову иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

В первой инстанции суд встал на сторону экс-доцента СПбГУ, а Санкт-петербургский городской суд это решение отменил, частично удовлетворив требования истца. Оппоненты дошли до кассации, которая в марте этого года оставила решение апелляционного суда без изменений.

В настоящее время Октябрьский районный суд на выездном заседании в Петербургском горсуде рассматривает уголовное дело в отношении Соколова по обвинению в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия.

Убийство девушки

Из материалов дела следует, что в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности 63-летний Соколов выстрелил в 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, с которой состоял в близких отношениях, из мелкокалиберного обреза, а затем начал душить. В результате девушка скончалась. Спустя сутки Соколов решил избавиться от трупа, расчленив его и частично утопив в реке Мойке.

В суде Соколов заявил, что до совершения преступления его довели "Понасенков и преступная группа", которые в течение двух лет оказывали на него "психотравмирующее воздействие".