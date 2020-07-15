Соколов заявил, что до убийства аспирантки его довел научный оппонент

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Обвиняемый в убийстве аспирантки экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов заявил в суде, что преступление он совершил в результате "психотравмирующего воздействия", которое на него оказывал научный оппонент Евгений Понасенков.

"Это (психотравмирующее воздействие - ИФ) обрушилось на меня и Анастасию (убитая Ещенко - ИФ) с начала 2018 года и стало причиной всех этих страшных событий: Понасенков и преступная группа начали травлю мою, организовали провокации на моих лекциях, неоднократно расписывали мою парадную оскорбительными надписями. Они взламывали электронную почту Анастасии. Они угрожали нам, мне - мне грозили, что труп мой будет лежать в Неве", - сказал ученый в среду на заседании Октябрьского суда Петербурга.

Появившиеся в СМИ обвинения в жестоком избиении другой молодой сожительницы в 2008 году Соколов назвал клеветой: "Эта женщина за деньги отрабатывала безобразные выходки моих врагов".

Вместе с тем ученый возмутился, что его отождествляют с Наполеоном Бонапартом, который был предметом его научных интересов, и пытаются "выставить сумасшедшим": "Я историк, который проникает глубоко в сюжет, (...) полностью посвятил себя его изучению. Я не такой, как он (Наполеон - ИФ)". В такой своей репрезентации ученый также видит происки научных оппонентов.

Конфликт и суд с Понасенковым

О конфликте между петербургским специалистом по истории наполеоновской Франции Соколовым и московским историком Понасенковым стало известно в 2018 году. Тогда Понасенков обвинил Соколова в плагиате: якобы экс-доцент СПбГУ заимствовал концепции из его монографии "Первая научная история войны 1812 года", но не сделал ссылок.

Соколов в свою очередь в интервью писателю Дмитрию Пучкову заявил, что труд Понасенкова - "не научный", автор не является ученым-историком", а "его произведение не заслуживает доверия со стороны читателей, так как он непосредственно не изучал источники, на которые ссылается".

Эта ситуация послужила поводом для судебного разбирательства. Понасенков подал к Соколову иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд первой инстанции встал на сторону экс-доцента СПбГУ, а Санкт-петербургский городской суд это решение отменил, частично удовлетворив требования истца. Оппоненты дошли до кассации, которая в марте этого года оставила решение апелляционного суда без изменений.

Октябрьский районный суд на выездном заседании в Петербургском горсуде рассматривает уголовное дело в отношении Соколова по обвинению в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия.

Убийство и расчлененный труп

Из материалов дела следует, что в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе конфликта на почве взаимной ревности 63-летний Соколов выстрелил из мелкокалиберного обреза в 24-летнюю аспирантку Ещенко, с которой состоял в близких отношениях, а затем начал ее душить. В результате девушка умерла, и спустя сутки Соколов решил избавиться от трупа, расчленив его и частично утопив в реке Мойке.