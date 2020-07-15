Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:16Заразились
на 15.07В России 746 369+6 422В мире 13 323 530+220 240

Соколов заявил, что до убийства аспирантки его довел научный оппонент

Соколов заявил, что до убийства аспирантки его довел научный оппонент
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Обвиняемый в убийстве аспирантки экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов заявил в суде, что преступление он совершил в результате "психотравмирующего воздействия", которое на него оказывал научный оппонент Евгений Понасенков.

"Это (психотравмирующее воздействие - ИФ) обрушилось на меня и Анастасию (убитая Ещенко - ИФ) с начала 2018 года и стало причиной всех этих страшных событий: Понасенков и преступная группа начали травлю мою, организовали провокации на моих лекциях, неоднократно расписывали мою парадную оскорбительными надписями. Они взламывали электронную почту Анастасии. Они угрожали нам, мне - мне грозили, что труп мой будет лежать в Неве", - сказал ученый в среду на заседании Октябрьского суда Петербурга.

В РоссииДоцент Соколов назвал убитую им девушку "чудовищем", напавшим на него с ножомЧитать подробнее

Появившиеся в СМИ обвинения в жестоком избиении другой молодой сожительницы в 2008 году Соколов назвал клеветой: "Эта женщина за деньги отрабатывала безобразные выходки моих врагов".

Вместе с тем ученый возмутился, что его отождествляют с Наполеоном Бонапартом, который был предметом его научных интересов, и пытаются "выставить сумасшедшим": "Я историк, который проникает глубоко в сюжет, (...) полностью посвятил себя его изучению. Я не такой, как он (Наполеон - ИФ)". В такой своей репрезентации ученый также видит происки научных оппонентов.

Конфликт и суд с Понасенковым

О конфликте между петербургским специалистом по истории наполеоновской Франции Соколовым и московским историком Понасенковым стало известно в 2018 году. Тогда Понасенков обвинил Соколова в плагиате: якобы экс-доцент СПбГУ заимствовал концепции из его монографии "Первая научная история войны 1812 года", но не сделал ссылок.

Соколов в свою очередь в интервью писателю Дмитрию Пучкову заявил, что труд Понасенкова - "не научный", автор не является ученым-историком", а "его произведение не заслуживает доверия со стороны читателей, так как он непосредственно не изучал источники, на которые ссылается".

В РоссииОбвиняемый в убийстве доцент Соколов изначально заявлял, что нашел рюкзак с рукамиЧитать подробнее

Эта ситуация послужила поводом для судебного разбирательства. Понасенков подал к Соколову иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд первой инстанции встал на сторону экс-доцента СПбГУ, а Санкт-петербургский городской суд это решение отменил, частично удовлетворив требования истца. Оппоненты дошли до кассации, которая в марте этого года оставила решение апелляционного суда без изменений.

Октябрьский районный суд на выездном заседании в Петербургском горсуде рассматривает уголовное дело в отношении Соколова по обвинению в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия.

Убийство и расчлененный труп

Из материалов дела следует, что в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе конфликта на почве взаимной ревности 63-летний Соколов выстрелил из мелкокалиберного обреза в 24-летнюю аспирантку Ещенко, с которой состоял в близких отношениях, а затем начал ее душить. В результате девушка умерла, и спустя сутки Соколов решил избавиться от трупа, расчленив его и частично утопив в реке Мойке.

Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ Олег Соколов в суде

5
Хроника 09 ноября 2019 года – 15 июля 2020 годаУбийство девушки доцентом СПбГУ
Олег Соколов Евгений Понасенков Анастасия Ещенко

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор оценил уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в РФ в 26%

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Губернатор Фургал рассказал ОНК, что от него требовали подать в отставку

Губернатор Фургал рассказал ОНК, что от него требовали подать в отставку
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его полицейским

Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его полицейским
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Сторонники арестованного губернатора Фургала снова вышли на улицы Хабаровска

Сенаторы предложили повысить границу возраста определения молодежи до 35 лет

Сенаторы предложили повысить границу возраста определения молодежи до 35 лет

Замгендиректора "Почты России" стал фигурантом уголовного дела

Замгендиректора "Почты России" стал фигурантом уголовного дела

Госдума одобрила поправку о трехдневном голосовании

Госдума одобрила поправку о трехдневном голосовании

Дума разрешила сплошную вырубку леса на Байкале ради БАМа

Дума разрешила сплошную вырубку леса на Байкале ради БАМа

Новой возможной датой проведения "Бессмертного полка" назвали сентябрь

Новой возможной датой проведения "Бессмертного полка" назвали сентябрь

Транзитом санкционки через Россию займется "дочка" оператора "Платона"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');