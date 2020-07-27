Публицист Понасенков назвал чепухой обвинения в травле историка Соколова

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга в понедельник допросил публициста Евгения Понасенкова, которого обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов обвинил в доведении до преступления.

"С моей стороны, никакого конфликта между мной и Соколовым не было. Со стороны подсудимого конфликт был, связанный с колоссальной завистью. А что касается травли – это не более чем чепуха", - заявил Понасенков в суде, как следует из видеотрансляции заседания.

Он добавил, что не знает, кто писал Соколову оскорбления от его имени и кто организовывал провокации на лекциях экс-доцента СПбГУ.

Понасенков описал подсудимого как жестокого, грубого и истеричного человека, который любил самоутверждаться за счет своих помощников, но лебезил перед чиновниками.

Соколов в свою очередь пытался перебивать Понасенкова, вскрикивал, пока не получил от суда замечание с перспективой удаления с процесса до прений.

Ранее в ходе процесса Соколов заявил, что до совершения преступления его довели научный оппонент "Понасенков и преступная группа", которые в течение двух лет оказывали на него "психотравмирующее воздействие". Понасенков сообщал "Интерфаксу", что намерен судиться с Соколовым из-за обвинений в доведении до убийства аспирантки.

Судебные разбирательства

О конфликте между петербургским специалистом по истории наполеоновской Франции Соколовым и московским историком, публицистом Понасенковым стало известно в 2018 году. Тогда Понасенков обвинил Соколова в плагиате: якобы экс-доцент СПбГУ заимствовал концепции из его монографии "Первая научная история войны 1812 года", но не сделал ссылок.

Соколов же в интервью писателю Дмитрию Пучкову заявил, что труд Понасенкова – "не научный, автор не является ученым-историком", а "его произведение не заслуживает доверия со стороны читателей, так как он непосредственно не изучал источники, на которые ссылается".

Данная ситуация послужила поводом для судебного разбирательства. Понасенков подал к Соколову иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Как сообщалось, в первой инстанции суд встал на сторону экс-доцента СПбГУ, а Санкт-петербургский городской суд это решение отменил, частично удовлетворив требования истца. Оппоненты дошли до кассации, которая в марте этого года оставила решение апелляционного суда без изменений.

Соколов предъявил Понасенкову встречный иск.

Октябрьский районный суд слушает дело по обвинению Соколова в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия.

Убийство аспирантки

Из материалов дела следует, что в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности 63-летний Соколов выстрелил в 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, с которой состоял в близких отношениях, из мелкокалиберного обреза, а затем начал душить. В результате девушка скончалась. Спустя сутки Соколов решил избавиться от трупа, расчленив его и частично утопив в реке Мойке.