Российские ученые обнаружили уникальные образования на дне Балтийского моря

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Российские ученые из ФГБУ "Институт океанологии имени П.П. Ширшова РАН" в ходе морской экспедиции на научно-исследовательском судне "Академик Николай Страхов" совершили открытие мирового уровня.

"В ходе нашего научного плавания было сделано открытие мирового уровня. Мы обнаружили на дне Балтики борозды айсбергового выпахивания, что подтверждено исследованием осадков сразу нескольких горизонтов, которые были подняты на борт судна. Образцы данных осадков, в том числе осколки гальки прямо говорят, что эти борозды оставлены многие тысячи лет назад на дне моря именно айсбергами ледникового периода", - рассказал "Интерфаксу" начальник экспедиции Дмитрий Дорохов.

По его словам, данное открытие будет иметь прикладное значение для научных исследований в области климатологии прошлого, настоящего и будущего. Так, по направлению борозд можно будет установить направление ветра, который был господствующим в то время, сделать оценку дальнейшего протекания природных явлений, в том числе и климатических катастроф.

Ученый также отметил, что в ходе научной экспедиции были исследованы реликтовые формы рельефа дна в районе побережья Калининградской области. Они также интересны с точки зрения изучения климата: эти формы могут рассказать, как изменялся уровень моря после отступления ледника, как это оказывает влияние на современный климат.

"На дне мы нашли песчаные образования, похожие на дюны Куршской косы. Но почему они не размыты морем, как появились? На эти и другие вопросы ученым еще предстоит искать ответы. Эти ответы помогут сегодняшней науке понять перспективу развития климата не только в нашем регионе, но и на всей планете", - заключил Дорохов.

Как сообщалось, в июне-июле научно-исследовательское судно "Академик Николай Страхов" совершило рейс по Балтике.