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В Гданьском заливе нашли неизвестный военный корабль, погибший в годы войны

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Неизвестный военный корабль, погибший в годы Второй мировой войны, обнаружен в Гданьском заливе во время экспедиции научно-исследовательского судна "Академик Николай Страхов".

"В ходе научного плавания ученые из ФГБУ "Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН" решали не только свои специальные задачи, но и обследовали ряд подводных объектов культурного наследия у побережья Калининградской области в акватории Гданьского залива. В результате было обнаружено неизвестное военное судно, которого нет в единой базе данных погибших и затопленных кораблей", - рассказал "Интерфаксу" начальник экспедиции Дмитрий Дорохов.

По его словам, первые обследования объекта позволяют предположить, что это военная самоходная баржа из состава немецкого военно-морского флота времен Второй Мировой войны. Эти суда, имевшие хорошее вооружение, в том числе зенитные автоматы, активно использовались при эвакуации немецких войск из Восточной Пруссии в конце войны.

"Но в советских архивах нет данных, что в этом районе нашей авиацией или торпедными катерами была потоплена немецкая баржа. При этом известно, что здесь активно действовала авиация Великобритании. Возможно, именно английские летчики и потопили это небольшое судно", - пояснил Дорохов.

Дальнейшие подводные исследования помогут историкам ответить на вопрос, что случилось в этих водах десятки лет назад, заключил ученый.

Академик Николай Страхов Калининградская область

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