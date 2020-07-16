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Глава РФПИ объяснил, что РФ нет смысла красть данные о британской COVID-вакцине

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что российская компания "Р-Фарм" ведет переговоры с британской фармкомпанией AstaZeneca о производстве оксфордской вакцины в России, поэтому РФ нет смысла что-то красть в Великобритании.

В эфире британского Times Radio он пояснил, что AstraZeneca уже ведет переговоры с компанией "Р-Фарм" о производстве оксфордской вакцины в России.

"Все уже передано "Р-Фарм", которая будет производить оксфордскую вакцину AstraZeneca в России, и это коммерческое соглашение между AstraZeneca и "Р-Фарм", - сказал Дмитриев.

Он добавил, что COVID-вакцина, которую разрабатывает Россия, целиком базируется на российских разработках другой вакцины - от вируса Эбола, произведенной в 2015 году, и все результаты уже опубликованы в научных журналах. Единственное, по словам Дмитриева, что было изменено в 2020 году - части вируса Эбола и вируса MERS в вакцинном препарате были заменены "шипом" нового коронавируса SARS-CoV-2.

"Вся эта история - это попытка подмочить репутацию российской вакцины кем-то из людей, которые боятся ее успеха. Потому что российская вакцина потенциально может быть первой на рынке и потенциально может стать самой эффективной", - считает он.

Ранее Национальный центр кибербезопасности Великобритании обвинил российских хакеров в попытке похитить информацию о разработке британской вакцины от коронавируса COVID-19.

По данным британской стороны, за этим стоит группировка хакеров под названием APT29, которая атакует организации по всему миру. Также эта группировка известна под именами "Герцоги" или "Уютный медведь". По оценкам британских спецслужб, эти хакеры действуют от лица российских спецслужб.

"Поэтому мы убеждены, что эти обвинения полностью ложные, Россию пытаются атаковать как страну, которая открыта к сотрудничеству с другими и говорит, что мы, вероятно, имеем одни из самых эффективных вакцин, поскольку это было подтверждено ранее", - сказал глава РФПИ.

Великобритания коронавирус AstraZeneca Кирилл Дмитриев HAGB? H-Фарм

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