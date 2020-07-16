Великобритания обвинила хакеров РФ в попытке украсть данные о вакцине от COVID-19

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Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Национальный центр кибербезопасности Великобритании в четверг обвинил российских хакеров в попытке похитить информацию о разработке британской вакцины от коронавируса COVID-19.

"Официальные лица в британских спецслужбах сообщили, что российские киберагенты пытались атаковать организации, занимающиеся разработкой вакцин против коронавируса", - говорится в заявлении центра, распространенном на его сайте 16 июля.

По данным британской стороны, за этим стоит группировка хакеров под названием APT29, которая атакует организации по всему миру. Также эта группировка известна под именами "Герцоги" или "Уютный медведь". По оценкам британских спецслужб, эти хакеры действуют от лица российских спецслужб.

Эту оценку также поддержали американские и канадские разведслужбы - Центр безопасности коммуникаций (подразделение Минобороны Канады), министерство внутренней безопасности США, американское Агентство кибербезопасности и защиты инфраструктуры и Агентство национальной безопасности.

Лондон и его партнеры полагают, что эти хакеры ведут кампанию, целью которой является воровство интеллектуальной собственности, имеющей высокую ценность, в правительственных учреждениях, в дипломатической сфере, в научных центрах, в области здравоохранения и энергетики. В центре осудили "эти отвратительные нападения на тех, кто выполняет жизненно важную работу по борьбе с пандемией коронавируса".

Кроме того, центр кибербезопасности выпустил свод правил в области безопасности для организаций, занимающихся разработкой коронавируса, которые призваны защитить их от кибератак. Также он содержит рекомендации по выявлению киберугрозы и смягчения ее последствий.

Глава британского МИД Доминик Рааб пообещал, что Великобритания собирается вместе с союзниками привлекать к ответственности тех, кто осуществляет кибератаки, подобные вышеупомянутой.

"Великобритания будет продолжать противодействовать тем, кто проводит такие кибератаки. Мы будем работать с союзниками, чтобы привлечь виновных к ответственности", - говорится в заявлении министра.

Он отметил, что "абсолютно недопустимо, что российские спецслужбы действуют против тех, кто борется против пандемии коронавируса".