В России зарегистрированы еще 6 406 случаев COVID-19

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Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В России за сутки зафиксированы еще 6 406 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

Активным способом выявлены 1 663 случая (26,0%): у пациентов не было клинических проявлений. Нарастающим итогом в России зарегистрированы 759 203 случая коронавирусной инфекции, из них активных - 207 707.

За сутки умерли 186 пациентов, общее число летальных исходов достигло 12 123. Вылечился еще 7 681 пациент, всего выздоровевших 539 373.

Ситуация в регионах

В Москве зарегистрированы 575 новых случаев COVID-19 за сутки. Умерли 13 человек, выздоровели 682 пациента.

Еще 301 случай COVID-19 за сутки зафиксирован в Свердловской области, 249 - в Ханты-Мансийском АО, 244 - в Санкт-Петербурге, 228 - в Алтайском крае, 216 - в Нижегородской области, 206 - в Ямало-Ненецком АО, 193 - в Иркутской области, 166 - в Московской области, 163 - в Мурманской области, 131 - в Челябинской области.

По 129 новых диагнозов в Ставропольском и Красноярском краях, 119 - в Хабаровском крае, 117 - в Новосибирской области, 116 - в Архангельской области, 115 - в Оренбургской области, 109 - в Воронежской области, 106 - в Омской области, 103 - в Ульяновской области. В других регионах суточный прирост заболевших не превышает ста.