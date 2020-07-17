Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:00Заразились
на 17.07В России 759 203+6 406В мире 13 805 296+250 819

Акции "Южуралникеля" подешевели на 14% после падения почти на 40% накануне

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Акции ПАО "Комбинат Южуралникель" подешевели в начале торгов на "Московской бирже" в пятницу на 14% (до 6 630 рублей за штуку) после падения почти на 40% накануне. До этого четыре дня кряду, с 10 по 15 июля котировки компании выросли с уровня 4 100 рублей до 13 960 рублей за бумагу.

Рост акций "Южуралникеля", взлетевших в цене втрое за несколько дней в отсутствие новостей, может быть связан с переоценкой активов компании в целях ее дальнейшей продажи для погашения части долгов материнского "Мечела", полагают эксперты инвесткомпаний, опрошенные "Интерфаксом". ПАО "Комбинат Южуралникель" - предприятие цветной металлургии, расположено в Оренбургской области, входит в состав группы "Мечел".

По словам старшего аналитика ИК "Атон" Михаила Ганелина, акции "Южуралникеля" относятся к малоликвидным, это "третий эшелон". В результате недельного ралли акции утроились в цене, а капитализация компании превысила 7 млрд рублей. Это вполне сопоставимо с текущей стоимостью ее активов, так что нельзя сказать, что компания оказалась слишком дорогой.

"По рынку прошли неподтвержденные слухи о подготовке возможной сделки по продаже "Южуралникеля", поэтому возможно, что кто-то из миноритариев "разогрел" бумагу на относительно невысоких объемах с целью получить в дальнейшем более высокую цену оферты, то есть выше рынка. Так что эти действия можно назвать чисто спекулятивными, рекомендовать обычным инвесторам эти бумаги к покупке я бы не стал - они так же быстро могут упасть в цене без видимых причин. В четверг, кстати, мы уже наблюдали в течение торгов откат цен более чем на 20%", - сказал он "Интерфаксу".

Южуралникель Мечел Оренбургская область Мосоквская биржа

Новости по теме

Новости

Власти Хабаровского края задумались о возвращении COVID-ограничений на фоне протестов

В России началась масштабная внезапная проверка боеготовности войск и флотов

Пандемия коронавируса

В России зарегистрированы еще 6 406 случаев COVID-19

В России зарегистрированы еще 6 406 случаев COVID-19

Десять тысяч паломников приняли участие в Крестном ходе на Урале

Десять тысяч паломников приняли участие в Крестном ходе на Урале

Врио губернатора Хабаровского края будет назначен в ближайшее время

Охранника детсада в Нарьян-Маре посадили на 2,5 года по делу об убийстве мальчика

Фургал в СИЗО прочитал "Атлант расправил плечи" и приступил к фантастике

Коронавирусный госпиталь в "Ленэкспо" приостановил работу из-за невостребованности

Ученые РАН по приглашению "Норникеля" изучат состояние экологии на Таймыре

Промышленное производство в РФ второй месяц подряд упало почти на 10%

Промышленное производство в РФ второй месяц подряд упало почти на 10%
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');