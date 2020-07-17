Акции "Южуралникеля" подешевели на 14% после падения почти на 40% накануне

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Акции ПАО "Комбинат Южуралникель" подешевели в начале торгов на "Московской бирже" в пятницу на 14% (до 6 630 рублей за штуку) после падения почти на 40% накануне. До этого четыре дня кряду, с 10 по 15 июля котировки компании выросли с уровня 4 100 рублей до 13 960 рублей за бумагу.

Рост акций "Южуралникеля", взлетевших в цене втрое за несколько дней в отсутствие новостей, может быть связан с переоценкой активов компании в целях ее дальнейшей продажи для погашения части долгов материнского "Мечела", полагают эксперты инвесткомпаний, опрошенные "Интерфаксом". ПАО "Комбинат Южуралникель" - предприятие цветной металлургии, расположено в Оренбургской области, входит в состав группы "Мечел".

По словам старшего аналитика ИК "Атон" Михаила Ганелина, акции "Южуралникеля" относятся к малоликвидным, это "третий эшелон". В результате недельного ралли акции утроились в цене, а капитализация компании превысила 7 млрд рублей. Это вполне сопоставимо с текущей стоимостью ее активов, так что нельзя сказать, что компания оказалась слишком дорогой.

"По рынку прошли неподтвержденные слухи о подготовке возможной сделки по продаже "Южуралникеля", поэтому возможно, что кто-то из миноритариев "разогрел" бумагу на относительно невысоких объемах с целью получить в дальнейшем более высокую цену оферты, то есть выше рынка. Так что эти действия можно назвать чисто спекулятивными, рекомендовать обычным инвесторам эти бумаги к покупке я бы не стал - они так же быстро могут упасть в цене без видимых причин. В четверг, кстати, мы уже наблюдали в течение торгов откат цен более чем на 20%", - сказал он "Интерфаксу".