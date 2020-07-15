Акции "Южуралникеля" раллируют четвертый день подряд

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Акции ПАО "Комбинат Южуралникель" подорожали в начале торгов на "Московской бирже" в среду на 31,3% - до 11 920 рублей за штуку, обновив исторический максимум. Объем торгов этими бумагами на 10:08. составил 38 млн рублей.

Котировки "Южуралникеля" растут в Москве четвертый день подряд (во вторник их рост составил 39,7%, в понедельник - 33,7%, 10 июля - почти 18%). За неполные четыре дня их стоимость выросла в 2,9 раза - с уровня 4,1 тыс. рублей до 11,92 тыс. рублей за штуку.