Качели третьего эшелона: акции "Южуралникеля" разогрели на слухах о возможной продаже. Обзор

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Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Рост акций "Южуралникеля", взлетевших в цене втрое за последние несколько дней в отсутствие новостей, может быть связан с переоценкой активов компании в целях ее дальнейшей продажи для погашения части долгов материнского "Мечела", полагают эксперты инвесткомпаний, опрошенные "Интерфаксом".

ПАО "Комбинат Южуралникель" - предприятие цветной металлургии, расположено в Оренбургской области, входит в состав группы "Мечел".

Акции "Южуралникеля" в последние несколько дней активно растут в цене на возросших оборотах (с обычных 1-4 млн рублей в день объемы торгов на "Мосбирже" выросли до уровней более чем 200 млн рублей). С 10 по 15 июля акции выросли с уровня 4,12 тыс. рублей более чем втрое и обновили исторические максимумы. В четверг, 16 июля, акции поднимались утром к отметке 14 тыс. рублей (+9,9%), после чего к вечеру бумага провалилась в район 10,2 тыс. рублей (-19,5% за день).

На фоне ралли "Южуралникеля" проявился рыночный интерес и к другим активам "Мечела", акции которых представлены на "Мосбирже". Так, например, акции ПАО "Коршуновский ГОК" с 10 по 16 июля выросли на 5%, акции "Южного Кузбасса" - на 10%, причем их рост также сопровождался увеличением объемов торгов.

По словам старшего аналитика ИК "Атон" Михаила Ганелина, акции "Южуралникеля" относятся к малоликвидным, это "третий эшелон". В результате недельного ралли акции утроились в цене, а капитализация компании превысила 7 млрд рублей. Это вполне сопоставимо с текущей стоимостью ее активов, так что нельзя сказать, что компания оказалась слишком дорогой.

"По рынку прошли неподтвержденные слухи о подготовке возможной сделки по продаже "Южуралникеля", поэтому возможно, что кто-то из миноритариев разогрел бумагу на относительно невысоких объемах с целью получить в дальнейшем более высокую цену оферты, то есть выше рынка. Так что эти действия можно назвать чисто спекулятивными, рекомендовать обычным инвесторам эти бумаги к покупке я бы не стал - они так же быстро могут упасть в цене без видимых причин. В четверг, кстати, мы уже наблюдали локальный откат цен более чем на 20%", - сказал он "Интерфаксу".

По словам аналитика ИК "Иволга Капитал" Ильи Григорьева, для неликвидных акций в третьем уровне листинга резкий рост и следующее за ним падение цен бумаг - нередкая ситуация. Такие движения котировок обусловлены спекулятивными сделками одного или нескольких держателей акций.

"Из анализа новостного фона вокруг "Мечела" и самого "Южуралникеля" не следует, что группа каким-либо образом планирует реализовать свой актив или как-то его обособить. С высокой долей вероятности рост котировок акций "Южуралникеля" - это ряд спекулятивных действий в интересах неких инвесторов, но отношения к деятельности предприятия и самой компании они не имеют", - сказал он "Интерфаксу".

Старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков также полагает, что для сектора слабо ликвидных бумаг произошедшая ситуация с "Южуралникелем" вполне обычная. Достаточно кому-то зайти в бумагу с небольшим объемом, и можно ее разогнать в любую сторону. Поводом к покупке упомянутых акций могла стать неоднозначная отчетность ПАО "Комбинат Южуралникель" за первое полугодие 2020 года по РСБУ: чистая прибыль увеличилась в 6,2 раза - до 218,4 млн рублей, при этом выручка снизилась в 3 раза - до 47,8 млн рублей. Основной вклад в рост прибыли компании внесла статья отчетности "прочие доходы", которые в первом полугодии выросли в 4,4 раза - до 209 млн рублей.

"Не исключено, что компанию готовят к продаже, с целью улучшения финансовой ситуации в "Мечеле". У головной компании сложное финансовое положение, в связи с чем продажа активов является неплохим выходом для решения финансовых проблем. При этом акции могут служить индикатором стоимость актива. Также возможна ситуация, когда при дальнейшем отсутствии спроса акции могут скорректироваться вниз, к уровню 5-6 тыс. рублей", - считает Марков.

Начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских отмечает, что достоверной информации о причинах столь бурного роста цен пока нет. Наиболее вероятной причиной для подорожания такой неликвидной бумаги может быть просто банальный разогрев для того, чтобы сбросить залежавшиеся в портфеле неликвидные активы. Сильный подскок цен также мог быть связан и с предполагаемым изменением структуры собственности. Например, если имеющий затруднения с долгами "Мечел" ведет переговоры о продаже части своего пакета стратегическому инвестору. Можно также предполагать, что подобный сильный рост интереса к акциям компании мог быть связан также с началом работы простаивавшего ранее предприятия. Когда основной производитель никеля - компания "Норильский никель" (GMKN) - находится в трудной ситуации, связанной с авариями на комбинате, игроки попытались найти для себя альтернативу вложений, и их выбор пал на "Комбинат Южуралникель". А после начала разогрева игроки без информации могли подключиться к ажиотажному спросу, в надежде просто спекулятивно заработать на сильном движении цены, сказал собеседник "Интерфакса".

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, интерес к активам "Мечела" в последнее время возрос - спрос отмечается и в "Южном Кузбассе", и в "Коршуновском ГОКе".

"Возможно, появились какие-то инсайдерские новости относительно перспектив дальнейшего развития самого "Мечела". Учитывая то, что "Южуралникель" ранее торговался ниже стоимости своих чистых активов, то сейчас его капитализация выросла точно до стоимости баланса. Более чем вероятно, что это подготовка к какой-то сделке. Не думаю, что это спекулятивная история, скорее это связано с общей стратегией "Мечела", которая могла быть пересмотрена после пандемии и изменения спроса на продукцию компании. Это все звенья одной цепи. Учитывая уровень долга "Мечела", вполне возможно, что "Южуралникель" готовится к продаже, а путем повышения его акционерной стоимости у "Мечела" будет больше средств для покрытия части своих долгов", - сказал Абелев.

Сам "Южуралникель" не работает с 2012 года, напоминает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. В конце 2019 года компания опубликовала годовой отчет, где сказано следующее: "Затянувшийся мировой экономический кризис и интенсивные разработки новых проектов на богатых месторождениях поставили уральских производителей никеля в критическое положение, поскольку, имея бедное, не обогащаемое сырье, при устаревшей и энергоемкой технологии, невозможно быть конкурентоспособным на сырьевом рынке. Географическое положение не позволяет импортировать богатое сырье из-за рубежа (ближайший порт "Новороссийск" находится в 2,5 тыс. км от г. Орска). В связи с полной остановкой основной производственной деятельности, общество в настоящее время не обладает необходимыми признаками и факторами конкурентоспособности, в той или иной степени способными оказать какое-либо существенное влияние на конкурентоспособность на рынке производства никеля".

На конец 2019 года стоимость активов компании составляла 7,8 млрд рублей. Если попытаться определить стоимость акций "Южуралникеля" через распродажу активов и распределения денег среди акционеров, то получится сумма 13100 руб. - это близко к нынешним котировкам, которые начали расти на прошлой неделе, отмечает аналитик.

"Вероятнее всего, что это спекулятивные действия, или они основаны на инсайдерской информации, так как никаких новостей или отчетности от компании, которые могли бы так подействовать на стоимость акций, в сети нет. Кроме того, наблюдаются движения в акциях других организаций, входящих в группу "Мечел". А рост стоимости бумаг "Южуралникеля" повысит привлекательность "Мечела", которому принадлежит 85% акций предприятия. Кто-то пытается таким образом "разрулить" многолетнюю историю с долгами "Мечела", - считает Деев.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, эксперты рынка имеют несколько вариантов оценок произошедшего с акциями "Южуралникеля", но все они исходят из имеющейся открытой информации. Можно отметить, что рост начался после публикации полугодовой отчетности компании по РСБУ, которая показала рост чистой прибыли в 6 раз (выше 270 млн рублей) и падение выручки втрое (менее 48 млн рублей). Конечно, такая активность на руку основному акционеру организации "Южуралникель", 84% которой владеет "Мечел". Активами "Южуралникеля" в размере 8 млрд рублей с 2012 года остаются только недвижимость и инфраструктура завода по переработке никеля 1938 года постройки (без реконструкции), плюс сложная система займов с материнской структурой.

После недавнего ралли стоимость акций не работающего по профилю предприятия пришла к справедливой оценке его активов, и даже спекулятивно разогнать выше уже не получится, если не появится информация об изменениях по работе завода или его активов. И здесь имеется только вариант с изучением структуры "Мечела", который продал "Эльгауголь" и реструктурировал связанные банковские займы в недалеком прошлом, что дает вероятность использования такой же схемы и с другими активами. Косвенно это подтверждается информацией о торгах бумагами других дочерних компаний "Мечела" - акции "Уральской кузницы" и "Челябинского металлургического комбината" (CHMK) поднимались на 10%, а за 4 дня первые выросли в 1,5 раза, также подорожали бумаги "Коршуновского ГОКа", отмечает аналитик.

"Резюмируя, можно сказать, что наиболее вероятно спекулятивное решение с опорой и легендой на реструктуризацию активов "Мечела" со сходными организациями. Деятельность самого предприятия в Орске значения не имеет и в контексте торгов играет роль дополнительного источника для обоснования дохода на торгах", - считает Антонов.

В Банке России ситуацию вокруг акций "Южуралникеля" прокомментировали стандартно, напомнив, что регулятор отслеживает ход биржевых торгов в постоянном режиме. "При резком изменении котировок акций или объемов торгов мы анализируем ситуацию, чтобы выяснить наличие признаков манипулирования и инсайдерской торговли", - сообщила пресс-служба ЦБ РФ в ответ на запрос "Интерфакса".