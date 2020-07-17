На главу эзотерического ордена, продававшую "защитные купола", завели еще два дела

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В отношении главы оккультной организации "Орден Пути" Гайвы Тихомировой, обвиняемой в многомиллионном мошенничестве, возбуждено еще два уголовных дела.

Как сообщила в пятницу пресс-служба регионального главка МВД, очередные потерпевшие - 33-летняя женщина и 50-летний мужчина. По информации следствия, Тихомирова с 2007-го по 2017 год под видом психологических тренингов убеждала этих клиентов в необходимости оказания на платной основе услуг магического характера, предоставляя ложные гарантии защиты жизни, здоровья, семьи от любых рисков и негативного воздействия на неограниченный срок.

Подозреваемая в течение десяти лет получила от мужчины и женщины более 6 млн рублей, говорится в сообщении. Накануне, 16 июля, по этим фактам возбудили два уголовных дела о мошенничестве. Полиция полагает, что это не последние эпизоды преступной деятельности женщины.

"Орден Пути" Тихомировой

В отношении 52-летней Тихомировой возбуждено уже как минимум восемь уголовных дел. Женщина была задержана в середине февраля текущего года, в настоящее время она заключена под стражу по решению суда.

По версии следствия, в 2006 году Тихомирова создала оккультную организацию "Орден Пути", где проводила платные психологические консультации и тренинги. Учеником организации мог стать только человек с высшим образованием, купивший "защитный купол" стоимостью до 20 тыс. евро; для коммерческих организаций цена "купола" доходила до 300 тыс. евро.

Клиентами сообщества, по данным полиции, являются не менее 30 человек. К незаконной деятельности эзотерической организации могут быть причастны восемь человек, считают оперативники. Магистр ордена Тихомирова сделала заместителями свою знакомую, сына и дочь-студентку.