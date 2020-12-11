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Эзотерики, продававшие в Петербурге "защитные купола" по 300 тыс. евро, не признали вину

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Московский районный суд Петербурга приступил к рассмотрению дела о многомиллионном мошенничестве, в котором обвиняются руководитель оккультной организации "Орден пути" Гайва Тихомирова и ее помощница Татьяна Баранова (Тайрис), следует из данных картотеки суда.

Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, подсудимые не признают вину и заявляют, что дадут показания только после выступления потерпевших и свидетелей.

В РоссииНа главу эзотерического ордена, продававшую "защитные купола", завели еще два делаЧитать подробнее

В ходе предварительного следствия установлено, что с 31 декабря 2010 года по 22 декабря 2016 года Тихомирова и Баранова обманом похитили у граждан более 16,8 млн. рублей. Потерпевшими признаны 30 человек.

По данным следствия, в 2006 году 52-летняя Тихомирова создала оккультную организацию "Орден пути", под эгидой которой проводила платные консультации и тренинги. Клиентом мог стать только человек с высшим образованием, купивший "защитный купол" стоимостью до 20 тыс. евро, для коммерческих организаций цена "купола" доходила до 300 тыс. евро. Для "эффективности действия" магистр Гайва и Тайрис обещали потерпевшим передавать деньги за "защиту" в официальные православные организации, однако распоряжались ими по собственному усмотрению.

Петербург Орден пути Гайва Тихомирова Татьяна Баранова

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