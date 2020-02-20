Глава эзотерического ордена, продававшего "защитные купола", арестована в Петербурге

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Московский районный суд Петербурга арестовал основательницу оккультной организации "Орден Пути" Гайву Тихомирову.

Как сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города, Тихомирова будет находиться под стражей как минимум до 19 апреля. Женщине вменяется семь эпизодов мошенничества.

По версии следствия, Тихомирова в 2006 году создала так называемый орден, где проводила платные психологические консультации и тренинги. Учеником организации мог стать только человек с высшим образованием, купивший "защитный купол" стоимостью до 20 тыс. евро; для коммерческих организаций цена "купола" доходила до 300 тыс. евро.

Клиентами сообщества, по данным полиции, на сегодня являются около 30-40 человек. По предварительным подсчетам, под предлогом психологических тренингов у них похитили сотни тысяч евро.

Как сообщалось, к незаконной деятельности эзотерической организации могут быть причастны восемь человек. Магистр ордена Тихомирова сделала заместителями свою знакомую, сына и дочь-студентку. Кроме того, по версии следствия, в группу входят "кредитный инспектор" - женщина, которая является гендиректором концертного агентства, мужчина - секретарь и казначей в одном лице, а также заведующая терапевтическим отделением поликлиники, которая выписывала главе организации и ее сожительнице рецепты на приобретение наркотических и психотропных средств.

В результате обысков, которые проводились во вторник, 18 февраля, было изъято 130 ампул седативных препаратов, три банки с веществом неизвестного происхождения и шприц с неизвестным веществом, которые отправлены на экспертизу. Кроме того, полицейские конфисковали 7 печатей, 60 ножей и меч, 50 книг мистического толка, а также 1 млн рублей и около 1,5 тыс. евро.

Как уточнял "Интерфаксу" ранее информированный источник, речь идет о центре психотренинга "Мастерская намерения" и оккультной организации "Орден Пути".