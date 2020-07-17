Песков заявил, что "медового месяца" в отношениях РФ-США нет и не предвидится

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сомневается в том, что перезагрузка или "медовый месяц" в российско-американских отношениях не за горами, и отмечает, что пандемия коронавируса не заставила США по-новому взглянуть на отношения на мировой арене.

"Очень близкими они (отношения России и США - ИФ) не были никогда, и нет повода для "медового месяца" и сейчас. Чтобы был "медовый месяц", сначала нужно пожениться, а жениться никто не собирается", - сказал Песков в интервью гендиректору "ГПМ Радио", автору проекта "Личные связи" Юрию Костину.

Он отметил, что у многих могут возникнуть ожидания того, что такие глобальные кризисы, как пандемия коронавируса, дадут ростки истинного взаимодействия, взаимовыручки. "(...) И вроде бы эти ростки мы видим, и нам кажется, что в конкретных делах мы должны перейти на совершенно другой, более благоприятный режим взаимодействия, но это не так, этого не происходит", - сказал представитель Кремля.

Интервью Пескова размещено на Youtube-канале "Авторадио OnAir" и на сайте avtoradio.ru.