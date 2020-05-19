США безвозмездно предоставят России 200 аппаратов ИВЛ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Вашингтон безвозмездно направит в Россию 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщили "Интерфаксу" во вторник в посольстве США в РФ.

"В ответ на просьбу президента Путина о помощи президент Трамп предложил пожертвовать и поставить 200 вентиляторов русскому народу", - заявили в американской дипмиссии. Там добавили, что первые 50 аппаратов производятся в Штатах и, как ожидается, будут готовы к отправке в среду, 20 мая. Оставшиеся 150 произведут и подготовят в отправке вскоре после этого.

В посольстве отметили, что Россия в настоящее время переживает кризис общественного здравоохранения из-за вспышки COVID-19. В дипмиссии напомнили, что США предоставляют критически важные медицинские принадлежности и аппараты ИВЛ нуждающимся во всем мире.

"Соединенные Штаты являются крупнейшим вкладчиком в глобальное здравоохранение и предоставили более 15 000 аппаратов ИВЛ более чем в 50 стран, включая наших европейских союзников и партнеров", - заявили в посольстве.

В начале мая президент Дональд Трамп говорил, что согласился передать России партию ИВД для больных коронавирусом. В воскресенье, 17 мая, глава американского Госдепа Майк Помпео сообщал, что эти аппараты уже в пути.