В Карелии ликвидировали разлив технического масла в результате аварии на ГЭС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Специалисты ликвидировали разлив технического масла в Карелии, произошедшего в результате аварии на Ондской ГЭС в пятницу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Разлив технического масла, который вылился в речку Онда, ликвидирован. Специалисты обработали берега абсорбентом, на сегодняшний день эти вещества со своей задачей справились", - сказал собеседник.

Он подчеркнул, что специалисты остались дежурить на месте разлива.

Как сообщалось, в пятницу в результате неисправности на Ондской ГЭС в Карелии произошел выброс мазута. По данным МЧС, объем разлива составил 200 кг.

Информированный источник сообщал "Интерфаксу", что мазут попал в акваторию Беломоро-Балтийского канала.

Прокуратура республики начала проверку.

Ондская ГЭС - гидроэлектростанция на реке Онде, недалеко от поселка Надвоицы в Карелии. Собственником Ондской ГЭС является ООО "Евросибэнерго - тепловая энергия".