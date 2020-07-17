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В Карелии из-за аварии на ГЭС мазут попал в акваторию Беломоро-Балтийского канала

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Мазут попал в акваторию Беломоро-Балтийского канала из-за аварии на Ондской гидроэлектростанции в Карелии, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

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"Произошла авария на Ондской ГЭС, из-за чего случился выброс мазута. Пятно обнаружено в районе впадения реки Онда в Беломоро-Балтийский канал", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что объемы вытекших нефтепродуктов уточняются, начаты работы по устранению последствий.

"Интерфакс" не располагает информацией из официальных источников по этому поводу.

Беломорско-Балтиийский канал соединяет Белое море с Онежским озером и имеет выход в Балтийское море.

Карелия Беломоро-Балтийский канал

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