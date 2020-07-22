На ГЭС в Карелии после ликвидации разлива масла возникла вспышка COVID-19

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - На Ондской ГЭС в Карелии за минувшие сутки коронавирусом заразились 15 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

"45 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии. В Сегежском районе - 16 человек (поселок Надвоицы - 1, Ондская ГЭС - 15)", - сказали в штабе.

17 июля в результате неисправности на Ондской ГЭС произошел выброс технического масла. По данным МЧС, объем разлива составил 200 кг. Информированный источник сообщал "Интерфаксу", что мазут попал в акваторию Беломорско-Балтийского канала.

К ликвидации последствий были привлечены 25 человек и 13 единиц техники. Прокуратура республики начала проверку по факту проишествия.

По данным оперштаба на среду, с начала пандемии COVID-19, в республике заразились 2 039 человек, 12 заболевших умерли.