Учителя и репетиторы нашли "вызовы и провокации" в спорных заданиях ЕГЭ по химии

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Задания ЕГЭ по химии, которые многие выпускники и родители сочли слишком сложными, в основном не выходят за рамки школьной программы, однако они были усложнены новыми формулировками, которых не было в вариантах, рекомендованных для подготовки к экзаменам, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на преподавателей, частных репетиторов и химиков.

Издание попросило учителей и репетиторов оценить сложность заданий ЕГЭ по химии в этом году. Репетитор Семен Васин из Санкт-Петербурга считает, что задания в целом получились "несбалансированными, с вызовами и провокацией". "Но это не значит, что их невозможно было решить, опираясь на школьную программу. Обычно моим ученикам хватало два с половиной часа на решение задач и занесение ответов в бланки, а в этот раз трех с половиной часов для всех ребят оказалось недостаточно", - обратил внимание Васин.

Преподаватель химии Татьяна Рыбка также считает, что задания не выходили за рамки школьной программы, однако формулировки в них оказались более сложными по сравнению с теми материалами, по которым готовились выпускники. По ее словам, чтобы решить задания с новыми формулировками, требуется "в три раза больше времени", из-за чего многие учащиеся начали переживать уже в начале экзамена.

"Бестолково усложненные задания" - мнение преподавателя

Преподаватель онлайн-курсов для подготовки к ЕГЭ по химии кандидат химических наук Сергей Широкопояс заявил, что на ЕГЭ по химии практически не было вопросов, выходящих за рамки школьной программы, однако были задания, "бестолково усложненные логическими нагромождениями.

Широкопояс считает, что многие задания были специально сформулированы таким образом, чтобы "взять на испуг" школьников. "Гетероциклический амин в двенадцатом задании, например. Или роданид-ион в заданиях на равновесие. Ранее подобные структуры на ЕГЭ не попадались", - приводит преподаватель примеры. По его словам, такие "необычные вещи в заданиях просто напугали" выпускников, которые не были особо стрессоустойчивыми и которые просто решали шаблонные задачи при подготовке к ЕГЭ.

"Ъ" приводит рассказ выпускницы из Владимира, а также учительницы по химии: по их словам, многие учащиеся плакали во время экзамена и выходили с него "в прострации". На сложность заданий жалуются также многие выпускники в соцсетях.

Таким образом, основная претензия родителей и опрошенных "Ъ" экспертов - отличие заданий на самом экзамене от вариантов, рекомендованных Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ, разработчик заданий ЕГЭ) для подготовки к нему, отмечает издание. В настоящее время в интернете появилось несколько петиций с призывами изменить критерии оценки работ, которые сдавали в рамках ЕГЭ по химии. Петиции подписали уже несколько десятков тысяч человек.

Ответ Рособрнадзора

В прошлую пятницу, 17 июля, Рособрнадзор заявил, что анализировать и обсуждать претензии родителей и выпускников к заданиям ЕГЭ по химии можно будет, когда будут известны результаты экзамена. "После получения результатов ЕГЭ и статистических данных о выполнении участниками экзамена всех заданий КИМ будет проведен содержательный анализ выполнения экзаменационных работ участниками ЕГЭ 2020 года", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В Рособрнадзоре также подчеркнули, что сложность заданий была адекватной и соответствовала школьной программе, а сами задания не должны были стать неожиданностью для участников. Все задания высокого уровня сложности "строятся исключительно на материале школьного курса химии соответствующего уровня" и рассчитаны на выпускников, изучавших предмет на профильном уровне, добавили в ведомстве.

ЕГЭ по химии прошел 16 июля. В этом году его сдавали более 90 тыс. человек.