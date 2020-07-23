В парке Горького для выпускников выступят больше 40 артистов и групп

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В программу общемосковского выпускного 24 июля входит салют, который запустят в полночь, и восьмичасовой концерт с участием более сорока артистов. Подробности программы расскрыли в Комплексе социального развития Москвы.

Ранее заммэра Анастасия Ракова объявила, что эпидемиологическая ситуация в городе позволяет провести очный выпускной и он пройдет в парке Горького.

Парк поделят на зоны с разной тематикой. Зона "Фантазия Мечтай" начинается с красной ковровой дорожке за входной аркой ЦПКиО, там выпускников будут ждать фотографы, "театрализованные представления, тематические фотозоны и волшебный лес".

В зоне "Коммуникация Общайся" выступят популярные комики, в зоне "Искусство Твори" будет создан арт-лабиринт, а на территории "Экология Береги" будут играть джазовые музыканты.

Концерт будет продолжаться с 22:00 до 6 утра.