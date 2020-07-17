Рособрнадзор обсудит претензии к ЕГЭ по химии после подведения итогов экзамена

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Рособрнадзоре заявили, что анализировать и обсуждать претензии родителей и выпускников к заданиям ЕГЭ по химии можно будет, когда будут известны результаты экзамена.

"Результаты ЕГЭ по химии стоит обсуждать после экзамена, когда мы увидим, как участники его реально сдали. После получения результатов ЕГЭ и статистических данных о выполнении участниками экзамена всех заданий КИМ будет проведен содержательный анализ выполнения экзаменационных работ участниками ЕГЭ 2020 года", - сообщили в пресс-службе ведомства.

ЕГЭ по химии прошел 16 июля. После экзамена в интернете появились петиции с призывом отмены результатов этого экзамена. Подписавшие петиции родители считают, что задания необоснованно сложными, требовали знания вузовских учебников и не соответствовали демоверсиям, по которым готовились выпускники.

Сложность заданий была адекватной и соответствовала школьной программе, а сами задания не должны были стать неожиданностью для участников, возражают в Рособрнадзоре.

"Мы уверены, что выпускники, которые были хорошо готовы к экзамену, получат высокие результаты. А для того, чтобы преодолеть установленный минимальный порог баллов на ЕГЭ по химии, и даже, чтобы набрать баллы, достаточные для поступления в вуз со средним конкурсом на бюджетные места, выполнять задания высокого уровня сложности не обязательно", - говорится в комментарии ведомства.

Все задания высокого уровня сложности, добавили в ведомстве, "строятся исключительно на материале школьного курса химии соответствующего уровня" и рассчитаны на выпускников, изучавших предмет на профильном уровне.

"Участники экзаменов могли заранее ознакомиться с документами, определяющими структуру и содержание КИМ ЕГЭ, опубликованными на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Все задания экзаменационных вариантов строго соответствуют этим документам", - добавили в Рособрнадзоре.