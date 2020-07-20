На Байконуре к оборудованию стартового комплекса возникли претензии при установке "Союза"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - У специалистов возникли замечания к работе одного из агрегатов стартового комплекса на Байконуре при установке ракеты "Союз", которая 23 июля должна отправить к МКС космический грузовик "Прогресс". Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

Неполадки будут скоро устранены, все работы идут по графику, заверили в госкорпорации.

Подготовка к пуску ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-15" завершается. 20 июля ракету вывезли на стартовый комплекс площадки № 31.

Пуск запланирован на 17:26:22 по Москве 23 июля, полет к МКС пройдет по сверхкороткой схеме, стыковка планируется в 20:47:52. Корабль доставит на станцию топливо, воду и другие грузы.