Пуски ракет с Байконура не будут переносить из-за вспышки коронавируса в городе

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Ракетные пуски, запланированные на 23 и 30 июля с космодрома Байконур в Казахстане, пройдут в установленные сроки, несмотря на вспышку коронавируса в городе, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Я ничего сдвигать не собираюсь. Я уверен, что нам хватит и специалистов, и всех необходимых ресурсов, чтобы провести эти пуски. На сегодняшний день мы даже и не обсуждаем возможности их переноса", - сказал Рогозин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

"Мы и не можем их особенно перенести. 23 июля должен лететь грузовик со всем необходимым для обеспечения МКС. А 30 июля у нас должен лететь "Протон", тяжелая ракета, которая должна вывести два спутника связи, которые тоже необходимы для обновления орбитальной группировки. В августе у нас тоже намечен пуск с Байконура", - добавил он.

В конце мая на Байконуре были частично сняты ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса. Однако 23 июня в администрации сообщили о новой вспышке заболевания. На тот момент число заболевших в городе составляло 90 человек. 27 июня в городе были введены дополнительные ограничительные меры, в частности, возобновлен "домашний режим самоизоляции для всех жителей города независимо от возраста". В июле число случаев заболевания в городе превысило 400 человек.

По словам главы "Роскосмоса", новая вспышка вызвана тем, что больницы Байконура вынуждены были принять больных из других районов Казахстана. "Пошло распространение инфекции среди населения, сначала не связанного с нашими специалистами", - отметил Рогозин.

10 июля в городе прибыл отряд специалистов Федерального медико-биологического агентства с аппаратами искусственной вентиляции легких и другим оборудованием. Это уже второй отряд ФМБА, прибывший в городе для борьбы с коронавирусом.