Две подлодки проекта "Ясень-М", заложенные на "Севмаше", получат гиперзвуковое оружие
Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Две атомные подлодки проекта "Ясень-М", заложенные на северодвинском "Севмаше", будут оснащены гиперзвуковым оружием, сообщил генеральный директор завода Михаил Будниченко.
Заложенные подлодки получили названия в честь городов воинской славы - "Воронеж" и "Владивосток".
Многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М", являются носителями крылатых ракет "Оникс" и/или "Калибр". Головным кораблем является подлодка "Казань", которая в настоящее время проходит испытания перед введением в состав ВМФ.