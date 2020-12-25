Для ВМФ РФ построят 14 атомных подлодок

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Военно-морской флот (ВМФ) России в ближайшие годы будет усилен 14 атомными подводными лодками (АПЛ), сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко ведомственной газете "Красная звезда".

Он сообщил, что производственные мощности завода "Севмаш" в полном объеме загружены заказами Минобороны до 2027 года. "Севмашу" предстоит ежегодно передавать ВМФ РФ по одной АПЛ проектов "Борей-А" и "Ясень-М".

Минобороны РФ 16 декабря сообщало, что Криворучко посетил "Севмаш" для проверки выполнения гособороонзаказа.

Серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения проектов "Борей" и "Борей-А", вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", станут основой морских стратегических ядерных сил на ближайшие десятилетия, сообщали российские военные.

Головной атомный подводный крейсер усовершенствованного проекта "Борей-А" - "Князь Владимир" был включен в состав ВМФ РФ 12 июня этого года.

Многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М" - носители крылатых ракет "Оникс" и/или "Калибр". Сообщалось о планах вооружить их гиперзвуковыми ракетами "Циркон" (новая российская гиперзвуковая ракета, которая проходит испытания, корпорация "Тактическое ракетное вооружение".

Головная подлодка проекта "Ясень-М" - "Казань". В настоящее время проходит завершающий этап госиспытаний. Подлодка спущена на воду в 2017 году. Срок завершения испытаний неоднократно переносился.