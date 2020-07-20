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Экс-главу Минстроя Ставрополья арестовали после возбуждения очередного дела

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Промышленный райсуд Ставрополя избрал меру пресечения в отношении бывшего министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексея Когарлыцкого, подозреваемого в превышении полномочий и взяточничестве, сообщает пресс-служба суда.

"В отношении бывшего министра избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца до 16 сентября", - говорится в сообщении

На прошлой неделе СУ СКР по Ставрополью сообщил о возбуждении в отношении Когарлыцкого шестого уголовного дела. По данным следствия, чиновник и представитель АО "Гипроздрав" договорились, что Когарлыцкий получит более 43,2 млн рублей с госконтракта в качестве взятки за оказание содействия при проведении строительных работ в культурно-образовательном и музейном комплексе в Ставрополе.

После этого Когарлыцкий, используя свое должностное положение, способствовал ускорению госэкспертизы и проверки выполненных работ по госконтракту, а также незамедлительной оплате выполненных работ. Однако взятку он получить не смог, поскольку в ноябре 2019 года был задержан. Эпизод расследуется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Отмечалось, что в ходе расследования уголовных дел чиновника отпустили под домашний арест, но при появлении новых материалов он был задержан.

В ноябре 2019 года Когарлыцкий был арестован в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 285 УК РФ). Через несколько недель на него возбудили второе уголовное дело - по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Уже в мае текущего года в отношении чиновника возбудили третье дело - по подозрению в злоупотреблении полномочиями, в июле - четвертое и пятое, по подозрению в получении взятки.

В ранее возбужденных против чиновника уголовных делах речь тоже идет о махинациях с госконтрактами, в том числе с АО "Гипроздрав" при выполнении строительных работ в краевом кардиодиспансере и онкодиспансере.

Ставропольский край Алексей Когарлыцкий

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