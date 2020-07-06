Четвертое уголовное дело возбудили против экс-главы Минстроя Ставрополья

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Четвертое уголовное дело возбуждено в отношении бывшего министра строительства и архитектуры Ставрополья Алексея Когарлыцкого, который в 2019 году был арестован по подозрению в злоупотреблении полномочиями и взяточничестве, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в понедельник.

По данным следствия, в 2018 году чиновник договорился с представителем АО "Гипроздрав" (научно-проектный центр по объектам здравоохранения и отдыха) о том, что эта компания передаст ему до 40% от общей суммы госконтракта, в рамках которого предприятие должно было выполнить комплекс инженерных работ и разработать проектную и рабочую документацию для строительства лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого онкодиспансера.

После того, как чиновник и представитель АО договорились о таком "сотрудничестве", между министерством строительства и архитектуры Ставропольского края и этой компанией был заключен контракт на сумму свыше 100 млн рублей.

После этого Когарлыцкий способствовал ускорению госэкспертизы и проверки выполненных работ по госконтракту, а также незамедлительной оплате выполненных работ, отмечает пресс-служба.

За свою "помощь" чиновник получил 34 млн рублей.

Эпизод расследуется в рамках дела о получении взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).

"Данное уголовное дело СКР возбудил по материалам управления ФСБ России по Ставропольскому краю и ГУ МВД России по региону. В ближайшее время данное уголовное дело будет соединено с уголовными делами, ранее возбужденными в отношении Когарлыцкого", - говорится в сообщении.

В ноябре 2019 года Когарлыцкий был арестован в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 285 УК РФ). Через несколько недель на него возбудили второе уголовное дело - по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Уже в мае текущего года на чиновника завели третье дело – по подозрению в злоупотреблении полномочиями. В ранее возбужденных против чиновника уголовных делах речь тоже идет о махинациях с госконтрактами.

После ареста Когарлыцкий был уволен.