Протоиерей Димитрий Смирнов сравнил ЭКО с экспериментами фашистов

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Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов сравнил появление "детей из пробирки" с экспериментами, которые проводили над людьми в гитлеровской Германии.

"Медики заготавливают несколько зигот, то есть оплодотворяют несколько яйцеклеток, потом одну-две подсаживают, а остальные держат про запас. Если первые зиготы к стенке матки не приживаются, берут следующих, а остальные замораживают. Вам это ничего не напоминает? Такой способ искусственного создания людей, по сути, представляет собой натуральный фашизм. Как мы помним, за подобные эксперименты людей вешали после Нюрнбергского процесса", - заявил священник в интервью журналу "Прихожанин".

При этом глава патриаршей комиссии сослался на академика РАН Юрия Алтухова, который говорил, что 20% детей, рожденных посредством ЭКО, впоследствии имеют психологические проблемы.

"Но людям свойственно, если их не пускают в дверь, лезть в форточку. ЭКО и суррогатное материнство - весьма опасная и греховная игра с Творцом Вселенной. Когда какая-нибудь богатая старушка, имея взрослых детей, хочет искусственным путем завести еще себе детей, это противоречит воле Божией", - заявил протоиерей.