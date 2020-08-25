Смирнова сняли с должности главы патриаршей комиссии по делам семьи

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Протоиерей Димитрий Смирнов, известный своими резонансными высказываниями, покинул пост председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

Как сообщается в итоговых документах Синода, принявшего во вторник такое решение, священник сам попросил освободить его от этой должности "по состоянию здоровья".

Как сообщалось, этой весной отец Димитрий переболел коронавирусом и с тех пор проходит реабилитацию.

Синод выразил священнику благодарность за труды по созданию и организации работы комиссии. При этом отец Димитрий был назначен ее почетным председателем.

Главой патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства станет священник Феодор Лукьянов, клирик города Москвы.