Внутри РПЦ возникла полемика о допустимости ЭКО

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Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Патриаршая комиссия по делам семьи считает преждевременным изменение общецерковной позиции по вопросу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

"Это вопрос не только нравственно-этический, но и вопрос репутации Церкви. Церковь не может благословлять процедуру, после которой, по данным официальной статистики Союза педиатров России, до 70% детей рождаются с теми или иными отклонениями в развитии. До сих пор остро стоит вопрос о способности детей, рожденных с помощью ЭКО, воспроизводить полноценное потомство", - заявил "Интерфаксу" в среду ответственный секретарь комиссии, священник Федор Лукьянов.

Так он прокомментировал мнение заместителя управделами патриархии епископа Саввы (Тутунова), который в интервью "Независимой газете" предположил, что отношение РПЦ к технологии ЭКО может измениться, поскольку сейчас появилась возможность не уничтожать так называемые лишние эмбрионы.

Между тем представитель патриаршей комиссии отметил, что даже при использовании в протоколе ЭКО единственной яйцеклетки (при так называемой процедуре ЭКО в "естественном цикле") гибель эмбриона наступает в 93% случаев, что, по словам священника, "практически равноценно смертному приговору зачатому ребенку".

В связи с этим "ЭКО в естественном цикле" используется редко и при неудачном протоколе заменяется на обычное ЭКО с селекцией (то есть отбором жизнеспособных эмбрионов с последующей криоконсервацией, а также отсевом нежизнеспособных эмбрионов).

Если позиция Церкви по ЭКО будет смягчена, то это даст старт более широкому распространению суррогатного материнства, которое основано на технологиях ЭКО. Это, в свою очередь, даст повод противникам Церкви обвинить ее в содействии этой практике, запрещенной во многих странах, считает представитель патриаршей комиссии.

В заключение он напомнил, что суррогатное материнство признается нравственно неприемлемым не только Церковью. Так, выступивший на III Гиппократовском форуме в Москве почетный председатель исполкома Союза педиатров России Александр Баранов осудил суррогатное материнство и ЭКО, заявив, что последнее представляет опасность для женщины и ребенка.