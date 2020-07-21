Песков допустил, что Дегтярев был не единственным кандидатом на замену Фургалу

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин при назначении Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края учитывал мнение жителей региона, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, была ли кандидатура Дегтярева единственной на этот пост, Песков заметил: "Честно говоря, я не думаю, но поскольку президент сделал выбор насчет исполняющего обязанности в плане Дегтярева, я не думаю, что это важно".

Он подчеркнул, что главным образом президент руководствовался задачей - наладить бесперебойную работу органов власти в Хабаровске и работать, в том числе, в русле основополагающих документов о планах развития.

У Пескова спросили также, выражал ли полпред президента РФ Юрий Трутнев Кремлю своё несогласие с фигурой Дегтярёва и учитывалась ли позиция Трутнева по данному вопросу.

"Полпред президента не может выражать своё несогласие президенту. Об этом, конечно же, речь идти не может", - сказал Песков.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Врио назначен представитель партии ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев.