Дегтярев обещал дать Хабаровскому краю тяжеловесность в диалоге с Москвой

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел прямой эфир в инстаграме во время своего пешего маршрута по центру города до места работы.

По пути врио главы региона пообщался с жителями и журналистами и рассказал, как будет строить с ними взаимоотношения.

"Буду завоевывать (доверие - ИФ) своей каждодневной работой, открытостью, общением. (...) Десять дней край без руководителя. Стопка документов, которые на столе у меня - высотой метр скопилась", - сказал Дегтярев.

Также он назвал одной из важнейших своих задач выстраивание диалога с федеральным центром и пообещал использовать для этого все свои связи.

"Не хватает тяжеловесности с федеральным центром, я ее дам. (...) Чтобы, когда губернатор звонил - на том конце брали трубку: вице-премьер, премьер-министр, губернаторы, крупный бизнес. Когда я звоню - берут трубку все. Я вчера позвонил нескольким крупным руководителям по хабаровским делам - все готовы помогать. Меня знают лично, партию уважают", - добавил врио губернатора.

Дегтярев также заявил о планах наладить прямой контакт с населением.

"Чиновники очень редко выходят из кабинета, я смотрю. Я вчера познакомился с коллегами, они вообще засиделись некоторые, откровенно говорю. Люди должны определять, где благоустройство делать, где мосты, где дороги. Вот проблема - людей не спрашивают", - считает Дегтярев.

Он разъяснил, что для этого планирует задействовать Общественную палату, народный совет при губернаторе и соцсети.

"Возможно, я буду делать голосование в соцсетях, где школу ту или иную строить или детский сад, больницу, ФАП", - добавил врио главы края.

Особое внимание врио губернатора сосредоточено на сфере здравоохранения. Помимо доклада министра здравоохранения региона о состоянии дел, он намерен сделать и личную оценку.

"Я посмотрю своими глазами. Проеду по ключевым больницам, если есть стройки, а они есть, я посмотрю, как что строится, на какой стадии. Если увижу, что есть расхождения с тем, что он (министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько - ИФ) докладывает с тем что есть на самом деле - возможны и кадровые изменения", - сказал Дегтярев.

Как сообщалось, 20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Сергея Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио назначен представитель партии ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев.

О задержании Фургала Следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах. Как заявили в СКР, четверо фигурантов уголовного дела уже находятся под арестом. Соучастники дали показания на Фургала как организатора преступлений. Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство (ч.2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, ст. 33 ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В Хабаровске тем временем продолжаются акции в поддержку Фургала.