Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:20Заразились
на 20.07В России 777 486+5 940В мире 14 507 491+218 802

Врио губернатора Хабаровского края прибыл в Хабаровск

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, назначенный на эту должность указом президента РФ, во вторник прибыл из Москвы в Хабаровск, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона.

В 14:00 (7:00 по Москве) Дегтярев будет представлен министрам краевого правительства, запланирована также его пресс-конференция.

В свою очередь, в аппарате полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) агентству уточнили, что представлять Дегтярева правительству края будет заместитель полпреда Григорий Куранов.

В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Врио назначен представитель партии ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев.

Хабаровский край Хабаровск Михаил Дегтярев Сергей Фургал

Новости по теме

Новости

Четверых фигурантов дела завода "Амурсталь" оставили под арестом

На следующих выборах почти треть россиян предпочла бы голосовать через интернет

На следующих выборах почти треть россиян предпочла бы голосовать через интернет

В Госдуме заявили, что ввод Египтом войск в Ливию уравновесит силы в регионе

Что произошло за день: понедельник, 20 июля

Мятежного схимонаха на Урале оштрафовали на 18 тыс. руб. за возбуждение ненависти

Мятежного схимонаха на Урале оштрафовали на 18 тыс. руб. за возбуждение ненависти

Госдеп внес Кадырова в черный список по обвинениям в нарушении прав человека

Госдеп внес Кадырова в черный список по обвинениям в нарушении прав человека

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Умер создавший образ Олимпийского Мишки художник Чижиков

Умер создавший образ Олимпийского Мишки художник Чижиков

Политолог спрогнозировал спад протестов в Хабаровске после назначения врио губернатора

Умер телеведущий-синоптик Александр Беляев

Умер телеведущий-синоптик Александр Беляев
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');