Врио губернатора Хабаровского края прибыл в Хабаровск

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, назначенный на эту должность указом президента РФ, во вторник прибыл из Москвы в Хабаровск, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона.

В 14:00 (7:00 по Москве) Дегтярев будет представлен министрам краевого правительства, запланирована также его пресс-конференция.

В свою очередь, в аппарате полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) агентству уточнили, что представлять Дегтярева правительству края будет заместитель полпреда Григорий Куранов.

В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Врио назначен представитель партии ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев.