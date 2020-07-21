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В Смольном пообещали петербуржцам два года жесткой экономии

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Ближайшие год или два, а возможно и больше Петербургу придется жить в режиме жесткой экономии, заявил председатель городского комитета по финансам Андрей Корабельников. Он призвал "приоритезировать расходы и рачительно тратить ресурсы".

Экономический кризис

"Ситуация по доходам бюджета будет оставаться сложной и в следующие годы. Восстановление экономики не будет мгновенным. В этот период нам важно не допустить дестабилизации и разбалансировки бюджета", - сказал он.

По его словам, бюджет на 2021 год будет строиться "по агрессивному сценарию в рамках режима жесткой экономии", поскольку этого требует ситуация. В нем будет установлена предельная планка дефицита. "Это вынужденная мера, и нам необходимо на нее идти, чтобы в полном объеме выполнять планы: и по реализации национальных проектов, и по социальным обязательствам, и для поддержания на достигнутом уровне объемов инвестиционной программы", - сказал Корабельников.

На этом же заседании правительства региона губернатор Александр Беглов ранее заявил, что придется сократить затраты бюджета и для этого сократить штаты органов госвласти и подведомственных организаций.

Петербург Александр Беглов Андрей Корабельников

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