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Беглов решил уволить часть петербургских чиновников

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил подготовить предложения по сокращению штатов органов региональной власти и подведомственной организации. Он сказал это на заседании городского правительства.

Экономический кризис

Поручение адресовано вице-губернаторам Евгению Елину и Эдуарду Батанову. План по сокращениям от них ждут в течение двух недель.

"Надо усилить работу по разработке дальнейшего плана поддержки экономики и представить его на рассмотрение правительства - план по сокращению затрат. Надо экономить деньги", - сказал Беглов.

Петербург Александр Беглов Евгений Елин Эдуард Батанов

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