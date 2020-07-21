Беглов решил уволить часть петербургских чиновников

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил подготовить предложения по сокращению штатов органов региональной власти и подведомственной организации. Он сказал это на заседании городского правительства.

Поручение адресовано вице-губернаторам Евгению Елину и Эдуарду Батанову. План по сокращениям от них ждут в течение двух недель.

"Надо усилить работу по разработке дальнейшего плана поддержки экономики и представить его на рассмотрение правительства - план по сокращению затрат. Надо экономить деньги", - сказал Беглов.