Госдума приняла по II чтении законопроект о приравнивании вейпов к сигаретам

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Электронные сигареты, вейпы, айкосы и кальяны объединят в понятие "никотиносодержащая продукция", которая будет приравнена к табачным изделиям с распространением соответствующих запретов на использования в общественных местах.

Соответствующие поправки приняты во вторник Госдумой во втором чтении к закону "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".

Название законопроекта ко второму чтению также изменилось, теперь он называется: "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции".

Поправками вводится понятие "никотиносодержащая продукция", на ее использование предлагается распространить ограничения и запреты, аналогичные с курением и продажей табачных изделий. Новшеством закона является также запрет на курение "на площадях общего пользования в коммунальных квартирах".

Кроме того, в документе предъявляются требования к составу никотиносодержащей продукции: 2 миллиграмма на 1 миллилитр, для чего будут вноситься изменения в Технический регламент; определяется необходимость раскрытия ее состава, а также предъявляются требования к рекламе, демонстрации потребления такой продукции в аудиовизуальных произведениях, предназначенных для детей и взрослых.

Кроме того, вводятся ограничения для торговли, в том числе запрет продажи несовершеннолетним и запрет вовлечения детей в процесс потребления этих изделий.

Нарушение указанных правил может повлечь административную ответственность, что также оговорено законопроектом, которым вносятся соответствующие изменения в КоАП.

Законопроект (№119575-7) был подготовлен рядом сенаторов и депутатов и внесен в Госдуму в 2017 году. Первое чтение состоялось в декабре 2019 года, в течение полугода велась работа над подготовкой поправок ко второму чтению. В целом было внесено 63 поправки, 32 из них приняты.