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Акционеры Qiwi готовы продать в ходе SPO 13,4% ADR

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Акционеры Qiwi готовы продать в рамках SPO 13,4% акций класса В в виде американских депозитарных расписок (ADR), следует из сообщения группы.

Всего продать планируется 6 млн 800,870 тыс. акций класса В (10,8% капитала группы).

Уставный капитал Qiwi состоит из 12 млн 83,419 тыс акций класса А и 50 млн 629,556 тыс. акций класса В номиналом 0,0005 одна акция. Акции класса "A" обладают 10 голосами на одну бумагу, класса "В" - одним.

Бук-раннерами SPO выступают J.P Morgan Securities, UBS Securities и VTB Capital.

Продающие акционеры гарантируют 30-днейвный опцион на покупку 1 млн 20,130 тыс. ADR.

Всю прибыль от размещения акций получат продающие акционеры, сама Qiwi в SPO не участвует, никакого дохода не получит.

В ноябре 2019 года Qiwi разместила сообщение на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о том, что банк "Открытие" и основной владелец Сергей Солонин планируют постепенно продать на рынке до 23,4 млн ADS (47,9% акций класса В, или 37,4% капитала группы). Банк может продать весь свой пакет - до 34,2% капитала группы (43,8% акций класса B, или 11,4% голосов), Солонин - до 3,2% капитала (9% голосов исходя из расчета с учетом возможной конвертации акций класса А в акции класса В). В январе 2020 года Солонин продал чуть больше 2% капитала группы почти за $26 млн.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. У группы 21,8 млн виртуальных кошельков и более 127 тыс. терминалов и точек приема платежей. Основным акционером Qiwi является Сергей Солонин.

Qiwi

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