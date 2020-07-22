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Мишустин выразил надежду на появление осенью российской вакцины от COVID

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Власти РФ рассчитывают осенью получить надежную отечественную вакцину от COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в Госдуме в среду.

По его словам, сейчас по вакцине ведутся серьезные работы во всех научно-исследовательских учреждениях. "Этим занимается министерство образования и науки, этим занимается Минздрав, ФМБА, Роспотребнадзор", - отметил премьер.

"В данный момент 17 научных организаций и более 26 видов вакцин - это то, что мы сегодня знаем. Четыре вакцины на сегодня, по сообщению Роспотребнадзора, доказали свою безопасность", - сказал Мишустин. Он отметил, что по двум вакцинам сейчас клинические испытания находятся на финальной стадии, еще две к таким исследованиям готовятся.

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Премьер добавил, что сегодня важно подготовить производственные площадки и удостовериться в безопасности вакцин.

Мишустин также заверил, что российская система здравоохранения готова к возможной второй волне коронавируса. "Наша система здравоохранения готова к таким вызовам. Она себя показала в этот экстремальный цикл, я считаю, хорошо", - сказал глава правительства.

Премьер отметил, что имеется необходимый резерв коек и медицинских учреждений, готовых принять пациентов в случае необходимости.

"Была модернизирована санитарно-эпидемиологическая инфекционная служба. Здесь хотел бы отметить огромную работу, которую проводила руководитель оперативного штаба Татьяна Алексеевна Голикова, огромную работу проводил министр здравоохранения Михаил Альбертович Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Юрьевна Попова. Все коллеги серьезно и системно занимались вопросами не только подготовки системы к вызову, но и дальнейшей ее стратегической модернизации", - резюмировал глава правительства.

Премьер также подчеркнул, что пандемия сделала более интенсивным процесс инвестирования в здравоохранение.

Михаил Мишустин коронавирус

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