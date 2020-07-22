В России за сутки COVID-19 заболели 5862 человека

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил 5862 человека, за сутки умерли 165 пациентов, следует из обнародованных в среду данных оперативного штаба.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 5862 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1516 (25,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Накануне в России было зафиксировано 5842 новых случая заболевания, 20 июля - 5940 случаев, 19 июля - 6109. Последние значения - самые низкие за последние 2,5 месяца.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 789 190 случаев коронавируса, 12 745 умерших и 572 053 выписанных (9 669 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) сейчас составляет 204 392.

В Москве в среду, как сообщает оперативный штаб, выявлено 638 новых случаев COVID-19 за сутки, 19 смертей и 1168 выздоровевших.

Показатели в регионах

По информации оперативного штаба, еще 234 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Свердловской области, 221 - в Ханты-Мансийском АО, 217 - в Нижегородской области, 186 - в Петербурге, по 183 новых пациента в Мурманской области, Алтайском крае. 175 - в Ямало-Ненецком АО, 170 - в Иркутской области, 135 - в Красноярском крае, 132 - в Челябинской области, 128 - в Московской области, 123 - в Хабаровском крае, 121 - в Ростовской области, 118 - в Омской области, 114 - в Оренбургской области, 113 - в Новосибирской области, 104 - в Приморском крае, 102 - в Тюменской области, 100 - в Ульяновской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 100 случаев.

Согласно данным оперштаба о смертности, 28 пациентов скончались за сутки в Петербурге, 19 - в Москве, 14 - в Красноярском крае, 9 - в Иркутской области, 6 - в Ханты-Мансийском АО, по 5 летальных случаев в Московской, Тульской, Ростовской, Нижегородской, Свердловской областях. По 4 - в Ямало-Ненецком АО, Новгородской, Курганской областях, Пермском крае. По 3 летальных исхода в Ульяновской, Владимирской областях, Ставропольском крае. По 2 - в Дагестане, Калужской, Орловской, Рязанской, Тверской, Мурманской, Кировской, Оренбургской, Новосибирской, Белгородской областях. По одному умершему в Адыгее, Ингушетии, Тыве, Хакасии, Бурятии, Пензенской, Самарской, Саратовской, Челябинской, Томской, Воронежской, Костромской, Смоленской, Архангельской, Ленинградской, Астраханской, Волгоградской областях, Приморском, Краснодарском краях.

Коэффициент распространения инфекции

Коэффициент распространения инфекции в Москве в среду составил 1,04. В России этот показатель равняется 0,93.

Он рассчитан, исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора 3.1.0178-20 от 8 мая 2020 года.

Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции (Rt) - это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев. Наряду со свободным коечным фондом и показателем тестирования на 100 тыс. населения, коэффициент Rt используется, согласно рекомендациям, для принятия решения о поэтапном снятии ограничений в регионах.