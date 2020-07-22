Потерпевший по делу о пытках в ярославской ИК заявил о постоянных побоях в учреждении

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Гособвинение приступило к допросу в суде Евгения Макарова - потерпевшего по уголовному делу о пытках в исправительной колонии N1 УФСИН Ярославской области, сообщает фонд "Общественный вердикт", представляющий интересы потерпевшего.

Допрос проводится на заседании Заволжского районного суда. Трансляция ведется в телеграм-канале "Ярославское дело", который ведет "Общественный вердикт".

Макаров заявил, что подвергался побоям, а также плохо питался. В день избиения он нашел в камере письмо от матери, оно валялось на полу. Макаров считает, что в камере был обыск.

"Сотрудники знали, что я спровоцируюсь, потому что около 4 месяцев я сидел на хлебе с водой. Нас не кормили, еще и били", - сказал Макаров в суде.

Он также рассказал подробности своего избиения. По его словам, после утренней прогулки и инцидента с письмом его вывели из камеры и повели в специальную комнату для разговоров.

"Мне сказали, что со мной хотят поговорить. Прямо в ШИЗО находится место для разговоров. Это спецкомната. Здание отдельно стоит. Я знал, что меня поведут бить. Там настолько постоянно били, что я уже знал, что поведут бить", - отметил потерпевший.

"Меня сразу положили на эти парты (в спецкомнате - ИФ). Я был в наручниках. С меня сняли полностью всю одежду. Наручники были надеты еще в коридоре. Они сначала пытались куртку с меня сорвать. Не смогли, потом расстегнули наручник. И сняли куртку", - сообщил Макаров.

По его словам, затем начались пытки. "Они мне затянули нос и открыли рот. Они начали лить воду в рот. Я захлебывался. Это такая пытка. (...) И били. Я сознание терял больше из-за того, что мне лили воду в рот. Это гораздо неприятнее, чем бить по пяткам. Я думаю, что кто-то из осужденных принес воду по указанию сотрудников специально", - отметил потерпевший.

Макаров в суде также рассказал и другие подробности избиения. Однако он подчеркнул, что представителей руководства колонии, которые также проходят по уголовному делу в статусе обвиняемых, "не было в комнате", в которой заключенный подвергся пыткам.

Дело о пытках в ярославской колонии

Как сообщалось, Заволжский районный суд Ярославля 21 февраля 2020 года открыл первое заседание по уголовному делу в отношении 14 бывших сотрудников исправительной колонии N1, обвиняемых в превышении должностных полномочий. Слушания проходят в здании Дзержинского районного суда, поскольку Заволжский суд не смог вместить всех фигурантов дела.

По данным следствия, сотрудники ИК-1 УФСИН России по Ярославской области в июне 2017 года избили осужденного Евгения Макарова, отбывающего наказание в исправительном учреждении. В результате этого ему были причинены телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью.

"Новая газета" 20 июля 2018 года опубликовала видео избиения заключенного Макарова в ярославской ИК-1, которое получила адвокат Ирина Бирюкова и фонд "Общественный вердикт". На записи видны пытки мужчины, скованного наручниками. Попавший на видео инцидент произошел 29 июня 2017 года.

В августе прошлого года газета и фонд распространили еще один ролик с избиениями заключенных в ИК-1. На этом видео сотрудники колонии, среди которых есть как те, кто фигурировал на первой записи, так и новые, выстраиваются вдоль стен, избивая проходящих мимо заключенных руками и дубинками и оскорбляя их.

Первый фигурант дела - заместитель начальника оперативного отдела колонии N1 Сергей Ефремов - приговорен к четырем годам лишения свободы.