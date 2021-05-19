Потерпевший по делу о пытках в ярославской ИК-1 получил условный срок

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Евгений Макаров - потерпевший по делу об избиении заключенных в ярославской исправительной колонии № 1 - получил условный срок за кражу двух велосипедов. Об этом решении сообщила пресс-секретарь Ярославского облсуда Ольга Козлова.

Ярославский районный суд назначил Макарову два года условно с испытательным сроком два года.

Суд и следствие установили, что в ноябре 2020 года он украл у жителя деревни Липовицы два велосипеда общей стоимостью 17 500 рублей. Подсудимый вину признал и добровольно вернул велосипеды хозяину.

Дело рассматривалось в особом порядке, без исследования доказательств.

"Новая газета" 20 июля 2018 года опубликовала видеозапись избиения Макарова в ярославской ИК-1, которое получила адвокат Ирина Бирюкова и фонд "Общественный вердикт" (признан в России иноагентом). После проверки было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, сотрудники ИК-1 в июне 2017 года избили осужденного Макарова и нанесли телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью.

19 ноября 2020 года районный суд Ярославля признал 11 сотрудников исправительной колонии N1 УФСИН по Ярославской области виновными по уголовному делу о превышении должностных полномочий.

Шесть сотрудников получили от 3 до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Они были освобождены в зале суда, поскольку уже провели этот срок под арестом до приговора.

Четверо сотрудников ИК-1 приговорены к четырем годам лишения свободы, еще один - к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Руководителей колонии Дмитрия Николаева и Игита Михайлова суд оправдал.

В марте Ярославский областной суд подтвердил приговор 11 фигурантам дела.

В августе прошлого года газета и фонд распространили еще один ролик с избиениями заключенных в ИК-1. На этом видео сотрудники колонии, среди которых есть как те, кто фигурировал на первой записи, так и новые, выстраиваются вдоль стен, избивая проходящих мимо заключенных руками и дубинками и оскорбляя их. В феврале 2021 года издание и фонд обнародовали другие, ранее неизвестные записи пыток заключенных в этой колонии и сообщили, что один осужденный после пыток умер в больнице. По факту было возбуждено уголовное дело.