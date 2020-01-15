Поиск

Первый фигурант дела об избиении заключенного в ярославской ИК осужден на 4 года

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Заволжский районный суд Ярославля в среду приговорил заместителя начальника оперативного отдела колонии N1 Сергея Ефремова по делу об избиении осужденного Евгения Макарова к лишению свободы на четыре года, передал корреспондент "Интерфакса".

Ефремов был признан виновным в превышении должностных полномочий. Он также на два года лишен права занимать определенные должности.

По словам судьи Марии Селезневой, отягчающим обстоятельством является совершение преступления в составе группы. Прокурор Алексей Матвеев отметил, что обвинение просило для подсудимого лишение свободы на пять лет.

Ефремов был взят под стражу в зале суда. Он стал первым фигурантом дела об избиении в ярославской колонии, который предстал перед судом.

До этого Ефремов находился под домашним арестом. В общей сложности по делу о пытках заключенного Макарова проходят 14 сотрудников ИК, которые находятся в СИЗО. Под домашним арестом находятся двое руководителей колонии, в частности, экс-начальник учреждения Дмитрий Николаев.

Журналисты "Новой газеты" 20 июля 2018 года обнародовали видео с избиением заключенного Евгения Макарова в ярославской ИК-1. Сотрудники колонии заковали мужчину в наручники и пытали. После этого центральный аппарат Следственного комитета РФ (СКР) возбудил дело о превышении полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ) в этой колонии.

Позднее фонд "Общественный вердикт" и "Новая газета" распространили еще один ролик с избиениями заключенных в ИК-1. На этом видео сотрудники колонии, среди которых есть как те, кто фигурировал на первой записи, так и новые, выстраиваются вдоль стен и избивают проходящих мимо заключенных руками и дубинками, а также оскорбляют их.

Ярославль Евгений Макаров Сергей Ефремов

Новости

В деле об убийстве главы центра "Э" Ингушетии появилось еще двое задержанных

В деле об убийстве главы центра "Э" Ингушетии появилось еще двое задержанных

Обвиняемого в убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре признали невменяемым

"Ъ" узнал о завершении расследования дела о крупнейшей в РФ сети подпольных казино

"Ъ" узнал о завершении расследования дела о крупнейшей в РФ сети подпольных казино

Операторы платного ТВ отключили управление просмотром общедоступных каналов

В порту Махачкалы загорелся иранский танкер

Источник назвал возможные причины взрыва газа в уфимском жилом доме

Трое уфимцев пострадали при обрушении потолка после взрыва газа в жилом доме

Что произошло за день: вторник, 14 января

Ходорковский и Лебедев

Минюст РФ отметил, что решение ЕСПЧ по Ходорковскому не повлечет отмены приговора

Москва и Петербург не перешли на новые правила обращения с твердыми отходами

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');