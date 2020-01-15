Первый фигурант дела об избиении заключенного в ярославской ИК осужден на 4 года

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Заволжский районный суд Ярославля в среду приговорил заместителя начальника оперативного отдела колонии N1 Сергея Ефремова по делу об избиении осужденного Евгения Макарова к лишению свободы на четыре года, передал корреспондент "Интерфакса".

Ефремов был признан виновным в превышении должностных полномочий. Он также на два года лишен права занимать определенные должности.

По словам судьи Марии Селезневой, отягчающим обстоятельством является совершение преступления в составе группы. Прокурор Алексей Матвеев отметил, что обвинение просило для подсудимого лишение свободы на пять лет.

Ефремов был взят под стражу в зале суда. Он стал первым фигурантом дела об избиении в ярославской колонии, который предстал перед судом.

До этого Ефремов находился под домашним арестом. В общей сложности по делу о пытках заключенного Макарова проходят 14 сотрудников ИК, которые находятся в СИЗО. Под домашним арестом находятся двое руководителей колонии, в частности, экс-начальник учреждения Дмитрий Николаев.

Журналисты "Новой газеты" 20 июля 2018 года обнародовали видео с избиением заключенного Евгения Макарова в ярославской ИК-1. Сотрудники колонии заковали мужчину в наручники и пытали. После этого центральный аппарат Следственного комитета РФ (СКР) возбудил дело о превышении полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ) в этой колонии.

Позднее фонд "Общественный вердикт" и "Новая газета" распространили еще один ролик с избиениями заключенных в ИК-1. На этом видео сотрудники колонии, среди которых есть как те, кто фигурировал на первой записи, так и новые, выстраиваются вдоль стен и избивают проходящих мимо заключенных руками и дубинками, а также оскорбляют их.