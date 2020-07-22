Жириновский раскритиковал решение отложить ремонт в здании Госдумы

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал решение отложить ремонтные работы в здании Госдумы.

"Посмотрите здание, где мы сидим. Здесь должен был быть кинотеатр для уборщиц, а сидят депутаты, которые должны решать государственные вопросы. И 26 лет нам знаете, что говорят: "Рано, еще не время, давайте сначала решим проблемы граждан". Так нельзя жить и работать", - сказал Жириновский в среду в ходе выступления в Госдуме.

В апреле 2020 года советник спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова сообщила, что освободившиеся в связи с отменой ремонта зданий Госдумы 700 млн рублей будут направлены на поддержку бизнеса и граждан.

"Увы, ситуация сейчас такая, что необходимо отложить ремонт до лучших времен", - писала Кашеварова в своем телеграм-канале.

Она напомнила, что в 2020 году в Госдуме планировалось начать ремонт, поскольку здание "не ремонтировалось почти три десятка лет". Кроме того, в прошлом году в фундаменте были обнаружены пустоты, напомнила Кашеварова.

В начале октября 2019 года президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома Союзов. Предполагалось, что по окончании весенней сессии в здании на Охотном ряду начнется ремонт зала пленарных заседаний, который продлится больше года.