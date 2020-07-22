Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:41Заразились
на 22.07В России 789 190+5 862В мире 14 947 428+239 468

Жириновский раскритиковал решение отложить ремонт в здании Госдумы

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал решение отложить ремонтные работы в здании Госдумы.

"Посмотрите здание, где мы сидим. Здесь должен был быть кинотеатр для уборщиц, а сидят депутаты, которые должны решать государственные вопросы. И 26 лет нам знаете, что говорят: "Рано, еще не время, давайте сначала решим проблемы граждан". Так нельзя жить и работать", - сказал Жириновский в среду в ходе выступления в Госдуме.

В апреле 2020 года советник спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова сообщила, что освободившиеся в связи с отменой ремонта зданий Госдумы 700 млн рублей будут направлены на поддержку бизнеса и граждан.

"Увы, ситуация сейчас такая, что необходимо отложить ремонт до лучших времен", - писала Кашеварова в своем телеграм-канале.

Она напомнила, что в 2020 году в Госдуме планировалось начать ремонт, поскольку здание "не ремонтировалось почти три десятка лет". Кроме того, в прошлом году в фундаменте были обнаружены пустоты, напомнила Кашеварова.

В начале октября 2019 года президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома Союзов. Предполагалось, что по окончании весенней сессии в здании на Охотном ряду начнется ремонт зала пленарных заседаний, который продлится больше года.

Владимир Жириновский ЛДПР Госдума

Новости по теме

Новости

Госдума приравняла отчуждение части территории РФ к экстремизму

Пандемия коронавируса

В Башкирии отмечен шестикратный рост заболеваемости внебольничными пневмониями

Госдума приняла закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Госдума приняла закон о налоговом маневре в IT-отрасли
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Жириновский заявил, что арест сорвал планы Фургала добровольно подать в отставку

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Сторонники Фургала вышли на новую акцию в Хабаровске

Сторонники Фургала вышли на новую акцию в Хабаровске

Первый канал сообщил о нападении на свою съемочную группу в Портленде

Первый канал сообщил о нападении на свою съемочную группу в Портленде

В главном храме Вооруженных сил прошло первое венчание

В главном храме Вооруженных сил прошло первое венчание

Суд арестовал имущество экс-руководства банка "Югра" на 21,5 млрд рублей

Мишустин допустил "нормальный" формат 1 сентября для учащихся

Мишустин допустил "нормальный" формат 1 сентября для учащихся

Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ

Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');