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Путин поручил временно разместить Госдуму в Доме союзов на Большой Дмитровке

Путин поручил временно разместить Госдуму в Доме союзов на Большой Дмитровке
Фото: Vostock-photo

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин распорядился временно разместить Госдуму и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов по адресу: ул. Большая Дмитровка, дом 1.

Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в четверг, 3 октября, на официальном интернет-портале правой информации.

Согласно документу, по указанному адресу временно будут размещаться также подразделения ФСО, ФСБ, МЧС, а также подведомственных Управделами президента организаций, в компетенцию которых входит обеспечение деятельности Госдумы.

Здание нижней палаты парламента РФ располагается по адресу: ул. Охотный ряд, дом 1.

В сентябре "Ведомости" писали, что Минфин выделит около 389 млн рублей в 2020 году и 388 млн рублей в 2021 году для аренды Дома союзов, в котором разместят депутатов Госдумы во время ремонта здания на Охотном ряду. До конца 2019 года основные здания Думы обследуют на предмет необходимости противоаварийных работ, уточнил источник газеты в аппарате нижней палаты парламента.

В июле 2017 года пленарное заседание Думы прерывали, так как в зале протекла крыша и вода полилась на депутатов. На лето 2018 года в думских корпусах наметили реконструкцию. Проект, в частности, предполагал переориентацию зала пленарных заседаний на 90 градусов и расстановку мест депутатов полукругом. В январе 2018 года спикер Вячеслав Володин предупреждал, что ремонт зала начнется на летних каникулах, а осенью депутатам придется заседать в другом зале.

Затем ремонт отложили на 2019 год, а в ноябре 2018 года Володин объявил, что на время этих работ депутаты переберутся в Дом Союзов на Большой Дмитровке.

Владимир Путин Госдума Дом союзов Москва

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